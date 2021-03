Paris-Nice (E8) : Schachmann profite des soucis de Roglic, Cort Nielsen termine sur une victoire d'étape

Primoz Roglic était à 93 kilomètres de la victoire finale sur Paris-Nice. Mais, à l’image du dénouement du dernier Tour de France sur les pentes de la Planche des Belles Filles, le Slovène a vécu une journée infernale sur le circuit tracé autour du Plan-du-Var et de Levens, venu remplacer le final traditionnel de la « course au soleil » sur la Promenade des Anglais. Une dernière étape au parcours inédit qui a tout d’abord vu plusieurs tentatives d’échappées avec tout d’abord un groupe formé autour de Sam Bennett puis un duo composé de Julien Bernard et Rémi Cavagna qui ont tenté leur chance... mais sans grande réussite. Alors que Maximilian Schachmann a été momentanément retardé par un incident mécanique, un groupe de six coureurs, dont Dylan Van Baarle, Louis Meintjes ou Quentin Pacher, a accéléré dans la première ascension de la Côte de Duranus, seule difficulté de cette dernière étape franchie à trois reprises. Une tentative qui, là-aussi, n’aura pas duré très longtemps. C’est alors que cette dernière étape a viré vers l’irrationnel.

Chute, incident mécanique... Roglic a tout vécu

Peu après le premier passage sur la ligne d’arrivée, Primoz Roglic a été victime d’une chute qui a notamment provoqué l’abandon du sprinteur allemand Pascal Ackermann, mais également celui du leader de l’équipe Groupama-FDJ David Gaudu. Reparti et revenu sur le peloton, le porteur du maillot jaune n’a pas pu caché les conséquences de sa chute, avec un cuissard râpé sur une cuisse gauche endolorie. Des ennuis pour le Slovène qui n’ont pas coupé les offensives en tête de course avec un quatuor composé notamment de Jonas Rutsch et Edward Theuns, poursuivi par un groupe de contre emmené par Warren Barguil mais les écarts n’ont jamais été significatifs jusqu’à la jonction à un peu moins de 50 kilomètres de l’arrivée. A l’initiative de Luis Leon Sanchez, un autre groupe de sept coureurs a tenté de revenir sur la tête de course, pointant à 30 secondes au deuxième passage sur la ligne d’arrivée. Un dernier tour de circuit qui a vu Primoz Roglic dire définitivement adieu à la victoire finale. Le Slovène, à l’arrêt en raison d’un incident mécanique, a vu le peloton maintenir son allure. Au courant des malheurs du coureur de l’équipe Jumbo-Visma, la formation Bora-Hansgrohe a pris ses responsabilités.

Cort Nielsen en force, Schachmann double la mise

Avec l’énergie du désespoir, le vainqueur du dernier Tour d’Espagne a tout tenté pour essayer de revenir et de sauver son maillot jaune... mais l’évidence est très vite apparue à ses yeux. Après avoir perdu le Tour de France à la veille de l’arrivée, le Slovène a perdu Paris-Nice lors de la dernière étape, perdant progressivement du terrain pour finalement terminer à la 15eme place du classement général. A l’avant de la course, l’échappée a pris fin avec onze kilomètres encore à parcourir mais un trio composé de Guillaume Martin, Gino Mäder et Krists Neilands a tenté sa chance à quatre kilomètres du but... pour être repris 2 000 mètres plus loin. Un regroupement qui a ouvert la porte à un sprint massif du petit groupe qui a su traverser cette dernière étape mouvementée. En bonne position, Christophe Laporte a trop tardé à lancer son sprint, permettant à Magnus Cort Nielsen de lever les bras sur la ligne d’arrivée alors que Pierre Latour prend la troisième place. Bien au chaud, Maximilian Schachmann a pu réaliser qu’il a remporté pour la deuxième fois de suite Paris-Nice, Primoz Roglic venant le saluer quand, un peu plus de trois minutes plus tard, il a passé la ligne à son tour. Aleksandr Vlasov et Ion Izaguirre permettent à l’équipe Astana de monter sur le podium final.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / PARIS-NICE

8eme étape - Le Plan-du-Var-Levens (93km) - Dimanche 14 mars 2021

1- Magnus Cort Nielsen (DAN/Education First-Nippo) en 2h16’58’’

2- Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

3- Pierre Latour (FRA/Total Direct Energie) mt

4- Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) mt

5- Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) mt

6- Dylan Van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) mt

7- Ion Izaguirre (ESP/Astana-Premier Tech) mt

8- Matteo Jorgenson (USA/Movistar)

9- Yves Lampaert (BEL/Deceuninck-Quick Step) mt

10- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt

...

56- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 3’08’’

...



Classement général final

1- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) en 28h49’51’’

2- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 19’’

3- Ion Izaguirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 23’’

4- Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange) à 41’’

5- Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 42’’

6- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 1’14’’

7- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 1’18’’

8- Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 1’29’’

9- Aurélien Paret Peintre (FRA/AG2R-Citroën) à 1’31’’

10- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 1’32’’

...

15- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 2’16’’

...