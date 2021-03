Paris-Nice (E7) : Troisième victoire d'étape pour Primoz Roglic, vainqueur à la Colmiane

Primoz Roglic est de plus en plus un « cannibale » ! Déjà vainqueur de la 4eme puis de la 6eme étape de cette édition 2021 de Paris-Nice, le Slovène a triplé la mise sur les pentes du Col de la Colmiane dans un final qui va faire couler de l’encre. Une 7eme étape au parcours remodelé et raccourci à 119,5 kilomètres au départ du Broc en raison des consignes sanitaires dans les Alpes-Maritimes mais qui a gardé l’essentiel de son caractère. La première difficulté du jour, la Côte de la Gilette, a vu un groupe de treize coureurs distancer le peloton, avec notamment Anthony Perez qui est allé faire le plein de points. Ce groupe, formé notamment de Neilson Powless, Andrey Amador, Thomas De Gendt, Sam Bennett ou Gino Mäder, a ensuite vu l’ancien champion du monde Mads Pedersen essayer de revenir. Mais, après un combat tout au long de la montée du Col de la Sigale, le Danois a préféré couper son effort. Une difficulté qui a permis à Anthony Perez d’assurer de manière définitive son maillot à pois de meilleur grimpeur de Paris-Nice.

L’échappée a résisté jusqu’au bout

Le groupe de tête a conservé sa cohésion et a petit-à-petit creusé l’écart sur le peloton avec un maximum aux environs des trois minutes à mi-parcours dans cette 7eme étape. Mais l’équipe Bora-Hansgrohe, pour préserver les intérêts de son leader Maximilian Schachmann, s’est installée en tête de peloton pour réduire l’écart, avec notamment le soutien de l’équipe DSM. Avant le pied du Col de la Colmiane, Anthony Perez a laissé partir l’échappée, qui a vu son avance sur le peloton se rapprocher de la minute. Sous l’impulsion d’Alexey Lutsenko, la tête de course a commencé à se déliter mais ces accélérations ont fait principalement les frais de Sam Bennett, qui n’a pas hésité à s’arrêter en bord de route pour laisser passer le peloton. Le pied de la Colmiane a définitivement lancé la sélection avec sept coureurs, dont Julien Bernard et Kenny Elissonde, qui ont pris les devants alors que le peloton a basculé sous la minute de retard. Alors que l’équipe Cofidis s’est portée en tête de peloton, le nettoyage par le vide s’est poursuivi en tête de course avec un trio Neilson Powless-Kenny Elissonde-Gino Mäder qui s’est détaché mais le Suisse avait clairement les meilleurs jambes.

Roglic n’a pas laissé la victoire à Mäder

A sept kilomètres de l’arrivée, Gino Mäder a décidé d’y aller seul avec le seul Neilson Powless qui a pu suivre. Mais l’entente entre les deux coureurs n’a pas été optimale avec le groupe des favoris qui a continué de faire son retard progressivement, l’équipe Jumbo-Visma ayant repris les rênes de ce qui restait du peloton. Si le coureur de l’équipe Bahrain Victorious a maintenu un écart d’une trentaine de seconde sur les favoris, l’accélération de Primoz Roglic sous la flamme rouge a changé la donne. Le porteur du maillot jaune a emmené Maximilian Schachmann dans sa roue avant de temporiser, ayant l’air de vouloir laisser la victoire à Gino Mäder mais, dans les 250 derniers mètres, Primoz Roglic a changé son fusil d’épaule pour arracher la victoire au Suisse dans les 30 derniers mètres de l'étape, au grand dam de ce dernier qui a montré sa désapprobation d’un geste d’humeur. Maximilian Schachmann prend la troisième place et concède cinq secondes au Slovène, qui va aborder les 93 derniers kilomètres de la « course au soleil » avec une avance de 52 secondes sur l’Allemand. « Dans le cyclisme, on ne fait pas de cadeaux » a dit un jour Lance Armstrong, Primoz Roglic a repris cette maxime à son compte.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / PARIS-NICE

7eme étape - Le Broc-Valdeblore La Colmiane (119,5km) - Samedi 13 mars 2021

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 3h09’18’’

2- Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 2’’

3- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 5’’

4- Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange) à 8’’

5- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 10’’

6- Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 10’’

7- Guillaume Martin (FRA) à 15’’

8- Ion Izaguirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 15’’

9- Harm Vanhoucke (BEL/Lotto-Soudal) à 22’’

10- Jai Hindley (AUS/DSM) à 27’’

...



Classement général après 7 étapes (sur 8)

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 26h32’01’’

2- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 52’’

3- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 1’11’’

4- Ion Izaguirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 1’15’’

5- Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 1’34’’

6- Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange) à 1’34’’

7- Guillaume Martin (FRA) à 2’06’’

8- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 2’07’’

9- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 2’10’’

10- Mateo Jorgenson (USA/Movistar) à 2’21’’

...