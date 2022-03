Paris-Nice (E7) : Roglic s'impose au sommet du Turini et creuse l'écart au classement général

Primoz Roglic touche au but ! Après avoir échoué l’an passé lors de la dernière étape de Paris-Nice, le Slovène est plus que jamais leader du classement général de la « Course au Soleil » après avoir dominé ses rivaux sur les pentes du Col de Turini, haut-lieu du Rallye Monte-Carlo en janvier dernier. Une dernière étape lancée depuis Nice pour 155,5 kilomètres qui n’a pas mis très longtemps à s’animer. En effet, moins de 2000 mètres après le départ réel, c’est un groupe riche de 18 coureurs qui a pris la fuite. David Gaudu, Quentin Pacher, Julien Bernard, Mads Pedersen, Michael Morkov, Thomas De Gendt ou encore Alexis Gougeard se sont joints à ce mouvement. Alors que la plus proche menace pour le maillot jaune dans cette échappée était Franck Bonnamour, pointé à plus de cinq minutes, le peloton a laissé un peu de latitude au groupe de tête mais sans jamais que l’écart dépasse les deux minutes. En effet, les équipes Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers ou encore Arkéa-Samsic ont veillé au grain pour protéger les intérêts de leurs leaders.

L’échappée n’a pas pu y croire

Une septième étape qui a été une nouvelle fois marquée par des non-partants et des abandons, dont ceux d’Alexis Vuillermoz ou Florian Sénéchal. Alors que la course s’est progressivement rapprochée des pentes du Col de Turini (14,9km à 7,3% de moyenne), le peloton a serré la vis. Face à cela, des coureurs tels David Gaudu ou Mads Pedersen ont coupé leur effort pour réintégrer le peloton. C’est finalement au pied de la montée finale que les échappés ont dévoilé leurs cartes avec le groupe qui s’est progressivement délité. Dans le peloton, c’est l’équipe Arkéa-Samsic qui a nettement haussé l’allure et provoqué un nettoyage par le vide. Aux avant-postes, le premier démarrage est venu à neuf kilomètres du but avec Gregor Mühlberger qui a distancé ce qu’il restait de l’échappée, c’est-à-dire Thomas De Gendt, Franck Bonnamour et Quentin Pacher. Ces deux derniers ont ensuite été vite repris par le groupe constitué autour de Primoz Roglic. Un groupe dans lequel Pierre Latour n’a pas su se maintenir, abandonnant ainsi ses espoirs de finir sur le podium ce dimanche.

Roglic en majesté au Turini

A six kilomètres du but, c’est Adam Yates qui a allumé la mèche, provoquant la réaction immédiate de Primoz Roglic mais également de Nairo Quintana avant d’être relayé par Daniel Felipe Martinez. Face à ces attaques, le Slovène n’a pas hésité à répondre alors que l’échappée de Gregor Mühlberger a pris fin. Alors qu’Adam Yates a été un temps le seul à tenir dans la roue de Primoz Roglic, Nairo Quintana et Simon Yates ont finalement pu revenir au train avec un peu moins de trois kilomètres à parcourir. Dans le final, ce dernier a tenté d’attaquer mais sans faire de différence et c’est dans les 200 derniers mètres que Primoz Roglic a produit son effort. Sans forcer, le porteur du maillot jaune remporte l’étape-reine de ce Paris-Nice 2022 et prend un peu plus de marge sur Simon Yates et Daniel Felipe Martinez, qui complètent le podium du classement général. Le coureur de l’équipe Jumbo-Visma va aborder les 116 derniers kilomètres avec une avance de 47 secondes sur le Britannique et d’une minute sur le Colombien.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / PARIS-NICE

7eme étape - Nice-Col de Turini (155,5km) - Samedi 12 mars 2022

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 4h02’47’’

2- Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) mt

3- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 2’’

4- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 9’’

5- João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 11’’

6- Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 25’’

7- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 27’’

8- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 29’’

9- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 44’’

10- Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 56’’

…



Classement général après 7 étapes (sur 8)

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 26h26’11’’

2- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 47’’

3- Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 1’00’’

4- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’50’’

5- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 2’04’’

6- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 2’12’’

7- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 2’22’’

8- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 2’’56’’

9- Ion Izagirre Insausti (ESP/Cofidis) à 3’13’’

10- João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 3’29’’

…