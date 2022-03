Paris-Nice (E6) : Burgaudeau échappe à la meute des sprinteurs, Roglic reste en jaune

A 23 ans, Mathieu Burgaudeau n'avait jamais remporté de victoire dans sa carrière professionnelle. Il a ouvert son palmarès ce vendredi, et de quelle manière ! Le natif de l'île de Noirmoutier, qui a fait toute sa formation et sa carrière chez Vendée U puis TotalEnergies, a remporté la 6eme étape de Paris-Nice avec panache. Alors que le peloton semblait s'acheminer vers un sprint massif à 60 coureurs dans les rues d'Aubagne, les cinq côtes au programme de la journée n'ayant pas fait une grosse différence, Burgaudeau a décidé d'accélérer à dix kilomètres de l'arrivée, en compagnie d'Olivier Le Gac et Christophe Laporte, et il s'est rapidement retrouvé seul. Lancé dans un incroyable contre-la-montre, il a réussi à tenir tête au peloton et sa meute de sprinteurs, pour finalement conserver quelques mètres d'avance sur la ligne d'arrivée, devançant Mads Pedersen et Wout Wan Aert de moins d'une seconde. Quel joli coup pour le coureur français !



Magnifique Mathieu Burgaudeau !! 💥 Le coureur français 🇫🇷 de l'équipe TotalEnergies a résisté jusqu'au bout pour remporter la 6e étape de #ParisNice, sublime ! 🤩 #LesRP pic.twitter.com/IhuGcVkJ5J

— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 11, 2022

Roglic pas inquiété

WORLD TOUR / PARIS-NICE

Classement de la 6eme étape (Courthezon - Aubagne, 213,6km) - Vendredi 11 mars 2022

Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) en 5h33'06

Bryan Coquard (FRA/Cofidis) mt

Dorian Godon (FRA/AG2R-Citroën) mt

Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

Classement général (après 6 étapes sur 8)

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 41"

Auparavant, cette étape avait été marquée par la longue échappée de Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Johan Jacobs (Movistar), Julius Van den Berg (EF Education-Easypost) et Victor Koretzky (B&B-KTM), partis après une quinzaine de kilomètres puis rejoints pas Sébastien Grignard ( Lotto Soudal). Ils ont compté 4'55 d'avance au maximum, puis Jacobs et Koretzky se sont retrouvé les derniers survivants au fil des ascensions du jour,Et Burgaudeau a pu lancer son offensive un peu plus tard. Pas inquiété lors de cette antépénultième étape, Primoz Roglic conserve son maillot jaune avant deux dernières étapes décisives autour de Nice. Son avance est toujours de 39 secondes sur Simon Yates et 41 sur Pierre Latour. Nul doute que le Britannique et le Français vont tenter des choses pendant le week-end !2- Mads Petersen (DAN/Trek-Segafredo) mt3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Wisma) mt4- Biniam Girmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt5-6- Luka Mezgec (SLQ/BikeExchange-Jayco) mt7- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) mt8-9-10- Luca Mozzato (ITA/B&B Hotels - KTM) mt...2- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 39"3-4- Daniel Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 56"5- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 59"6- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1'117- Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 1'268- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 1'359- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 1'4510- Ion Izaguirre (ESP/Cofidis) à 2'01...