Paris-Nice (E5) : McNulty roi de l'Ardèche, Roglic en jaune

WORLD TOUR / PARIS-NICE

Classement de la 5eme étape (Saint-Just-Saint-Rambert - Saint-Sauveur de Montagut, 188,8km) - Jeudi 10 mars 2022

Franck Bonnamour (FRA/B&b Hotels - KTM) 1'58

Laurent Pichon (FRA/Arkéa-Samsic) à 4'01

Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) à 4'02



Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 4'57

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 5'43



Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 5'43

Classement général (après 5 étapes sur 8)

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 40"

Brandon McNulty va pouvoir acheter une maison en Ardèche ! Le coureur américain de bientôt 24 ans, vainqueur il y a deux semaines de la Faun-Ardèche Classic, a remporté ce jeudi la 5eme étape de Paris-Nice, qui arrivait à Saint-Sauveur de Montagut, dans le département 07. Membre de l’échappée du jour, le coureur UAE Emirates est allé au bout, pour remporter la cinquième victoire de sa carrière, la première en World Tour.Ils ont compté jusqu’à 6’45 d’avance, permettant à Fernandez (Cofidis) d’endosser le maillot jaune virtuel.C’est dans le col de la Mûre, situé à 33 kilomètres de l’arrivée, que l'étape s'est jouée. McNulty a en effet décidé d’accélérer et personne n’est parvenu à le suivre. Loin derrière, le maillot jaune Wout Van Aert n’a pas pu suivre le rythme des cadors présents dans le peloton principal. McNulty a poursuivi sa route en solitaire, pour finalement l’emporter avec 1’58 d’avance sur Bonnamour et Jorgenson, rescapés de l’échappée du jour., au sein d’un peloton réduit à quatorze coureurs. Malgré tout, Primoz Roglic en profite pour endosser le maillot jaune, avec désormais 39 secondes d’avance sur Simon Yates et 41 sur Pierre Latour. Après une étape a priori réservée aux baroudeurs vendredi (3 côtes de 2eme catégorie, 2 côtes de 3eme catégorie), le week-end autour de Nice s’annonce donc palpitant !2-3- Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 1'584- Harm Vanhoucke (BEL/Lotto-Soudal) à 2'305-6-7-8- Owain Doull (GBR/EF Education - Easypost) à 4'579-10-...2- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 39"3-4- Daniel Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 56"5- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 59"6- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1'117- Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 1'268- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 1'359- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 1'4510- Ion Izaguirre (ESP/Cofidis) à 2'01...