Paris-Nice (E5) : Bennett est bien le meilleur sprinteur actuel

Sam Bennett est bien le meilleur sprinteur actuel, et il l'a prouvé une fois de plus en signant sa deuxième victoire sur ce Paris-Nice 2021, ce jeudi à Bollène. L'Irlandais, porteur du maillot vert, s'est imposé sans problème lors de ce sprint final qui réunissait une grande partie du gratin de la discipline. Il s'agit déjà de sa quatrième victoire de la saison, après ses deux étapes sur le Tour des Emirats Arabes Unis. Parfaitement lancé par son excellent poisson-pilote Michael Morkov, Bennett s'est imposé devant Nacer Bouhanni, qui signe son meilleur résultat en World Tour depuis sa victoire d'étape sur la Vuelta 2018, mais qui n'a jamais été en mesure d'inquiéter l'Irlandais. Bennett offre donc à Deceuninck-Quick Step une dixième victoire cette saison, la deuxième de la journée après celle acquise quelques minutes plus tôt par Julian Alaphilippe sur Tirreno Adriatico.

Les Belges ont essayé, Roglic a chuté

Le sprint final a été le point d'orgue de cette journée très calme passée le long du Rhône. Aucune échappée ne s'est en effet formée, si l'on excepte les douze Belges (dont Gilbert, De Gendt, Naesen...) qui ont accéléré à 72 kilomètres de l'arrivée, mais ont été rattrapés après trois kilomètres. On notera toutefois la chute du maillot jaune Primoz Roglic à 40 kilomètres de Bollène, mais il est reparti de suite, contrairement à son équipier Tony Martin, touché à l'épaule et contraint à l'abandon. Le Slovène reste leader à l'issue de cette journée, mais il perdu quatre secondes sur son dauphin, le tenant du titre Maximilian Schachmann, qui est allé chercher les bonifications (et même les points de la montagne, ce qui était sans doute une incompréhension de sa part). Vendredi, c'est une étape accidentée qui est au menu, avec une côte de première catégorie et deux de deuxième, avant l'arrivée à Biot, en bord de mer.



🚴 Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) remporte haut la main le sprint à Bollène pour cette 5e étape de Paris-Nice 2021 ! Le sprinteur irlandais termine devant Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et remporte sa 2e victoire sur cette édition ! #ParisNice2021 pic.twitter.com/eTgDW7mG4G

— France tv sport (@francetvsport) March 11, 2021

WORLD TOUR / PARIS-NICE

Classement de la 5eme étape (Vienne - Bollène, 200,2km) - Jeudi 11 mars 2021

Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Bryan Coquard (FRA/B&B Hotels p/b KTM) mt

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) mt

Rudy Barbier (FRA/Israël Start-Up Nation) mt

Classement général après 5 étapes (sur 8)

2-3- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt4- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mt5- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka Assos) mt6- Alexander Kristoff (NOR/UAE Emirates) mt7-8-9-10- Danny van Poppel (PBS/ Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) mt...Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 31’’Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 37’’Ion Izagirre Insausti (ESP/Astana-Premier Tech) à 40"Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 41’’Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 58’’Tiesj Benoot (BEL/DSM) à 1’04’’Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange) à 1’08’’Luis Leon Sanchez Gil (ESP/Astana-Premier Tech) à 1’11’’Pierre Latour (FRA/Total Direct Energie) à 1’12’’