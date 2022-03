Paris-Nice (E4) : Van Aert domine le chrono et prend le maillot jaune

🏁 🇦🇺Rohan Dennis signe le meilleur temps provisoire en 16’26’’ ! ⏱

Roglic puis Van Aert ont pris les commandes

Laporte a fait mieux que se défendre

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / PARIS-NICE

4eme étape - Domérat-Montluçon (13,4km CLM individuel) - Mercredi 9 mars 2022

Classement général après 4 étapes (sur 8)

L’équipe Jumbo-Visma s’offre un nouveau triplé ! Après la première étape et le cadeau fait à Christophe Laporte, c’est lors du seul contre-la-montre de la semaine que la formation néerlandaise a fait parler la puissance. Sur un parcours long de seulement 13,4 kilomètres entre Domérat et Montluçon, il a toutefois fallu en garder sous la semelle pour la Côte de la rue Buffon (700m à 8,6% de moyenne), au sommet de laquelle la ligne d’arrivée était tracée. Parti parmi les premiers en raison de son classement général, Rohan Dennis a longtemps cru pouvoir l’emporter. Etablissant la marque de référence en 16’26’’, le double champion du monde du contre-la-montre a passé plus de deux heures et demie dans le « hot seat » réservé au leader. Alors que son ancien coéquipier chez Ineos Grenadiers Ethan Hayter s’est rapproché à huit secondes, l’Australien a un temps cru que Simon Yates allait l’en déloger mais le Britannique, auteur du meilleur temps au point intermédiaire mis en place par les organisateurs au bout de sept kilomètres a calé dans la montée finale.Le leader de l’équipe BikeExchange-Jayco a finalement concédé cinq secondes à Rohan Dennis sur la ligne d’arrivée. Champion d’Europe en titre dans la discipline, Stefan Küng a également fait trembler le rouleur australien. N’ayant concédé qu’une seconde au point intermédiaire, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ a également perdu du temps dans le final et a échoué à quatre secondes de Rohan Dennis. Dès lors, c’est vers les prétendants au maillot jaune de leader de cette édition 2022 de Paris-Nice que l’attention s’est portée. Sur la première partie du parcours, seul Wout Van Aert a su s’intercaler entre Simon Yates et Rohan Dennis. Mais, dans un premier temps, c’est le champion olympique Primoz Roglic qui a fait parler la poudre. Le Slovène, passé près de la victoire sur la « Course au Soleil » l’an passé, a amélioré de quatre secondes le temps de référence de son coéquipier pour s’installer en tête. Un effort qui n’a toutefois pas été suffisant pour venir à bout de Wout Van Aert. En effet, s’il a perdu deux secondes sur la deuxième partie de parcours, le Belge n’a pas laissé passer l’occasion de briller dans un exercice qu’il maîtrise toujours plus.Une fois installé en tête du classement provisoire, Wout Van Aert a dû attendre pour savoir s’il pouvait troquer son maillot vert pour le maillot jaune de leader du général. Christophe Laporte a tout donné sur les 13,4 kilomètres pour défendre son paletot. Devancé de neuf secondes par Wout Van Aert au point intermédiaire, le Tricolore a baissé de pied dans l’ascension de la Côte de la rue Buffon et termine ce contre-la-montre à la onzième place, avec un retard de 29 secondes sur son coéquipier. Un résultat qui permet à Wout Van Aert de s’installer aux commandes du classement général avec dix secondes d’avance sur Primoz Roglic. Malgré tout, Christophe Laporte reste sur le podium avec un peu moins de 30 secondes de retard sur le Belge. Pierre Latour, quant à lui, termine cette quatrième étape à la septième position avec un retard de seulement 19 secondes sur Wout Van Aert. Le coureur de l’équipe TotalEnergies intègre le Top 5 du classement général avant de voir la route se cabrer pour la deuxième partie d’épreuve. Comme attendu, ce contre-la-montre a rebattu les cartes mais une constante reste, la mainmise des Jumbo-Visma sur ce Paris-Nice 2022.Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 2’’Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) à 6’’Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 10’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 11’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 14’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 19’’Stefan Bissegger (SUI/EF Education-EasyPost) à 21’’Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 25’’Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 28’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 10’’Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) à 28’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 49’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 51’’Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 53’’Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 1’06’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 1’09’’Stefan Bissegger (SUI/EF Education-EasyPost) à 1’13’’Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 1’19’’