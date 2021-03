Paris-Nice (E4) / Roglic : « J'avais de très bonnes jambes »

Primoz Roglic, très attendu, a tenu son rang et ouvre son compteur victoire en ce début d'année. Ce mercredi, le Slovène, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, qui découvre Paris-Nice cette année, a remporté la quatrième étape de l'épreuve, dans une arrivée au sommet bien adapté à lui. Une victoire acquise en solitaire, après une attaque décisive à environ trois kilomètres de l'arrivée. A l'arrivée, Roglic s'est imposé avec douze bonnes secondes d'avance sur ses premiers poursuivants. Derrière lui, un petit groupe s'est ensuite pointé avec douze secondes de retard. C'est l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) qui l'a réglé, au sprint, pour s'emparer de la deuxième place du jour, juste devant le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le Slovène en a donc également profité pour faire coup double.

Roglic : « Je suis très content de ce résultat »

En effet, cette belle victoire du jour lui permet ainsi également de s'installer en tête du classement général de l'épreuve et s'emparer donc du maillot jaune de leader. Derrière lui, son premier poursuivant accuse un retard plutôt conséquent de 35 secondes. Une bonne journée donc pour le pensionnaire de la formation Jumbo-Visma. A l'arrivée de cette quatrième étape, il a confié son ressenti, dans des propos publiés sur le site internet officiel de l'organisation de Paris-Nice : « Je suis très content de ce résultat. Hier (ndlr : mardi), c’était une bonne journée aussi, cela m’avait permis de voir que j’étais en bonne forme, que tout marchait bien. C’était dur, mais c’était vraiment une étape pour moi. C’était beau parce que j’avais de très bonnes jambes pour achever cette étape. Il y a encore du chemin jusqu’à Nice mais on mérite ce maillot parce que l’on a une très forte équipe, donc nous sommes très optimistes en vue des prochaines étapes. Nous verrons bien quel sera le résultat à la fin. »