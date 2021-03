Paris-Nice (E4) : Geoghegan Hart contraint à l'abandon

Not our race this year. Sadly stage four concludes at #ParisNice without @taogeoghegan.

The young Brit was forced to abandon following a crash in the closing kilometres.



He will now head to hospital for further assessment. Medical update to follow later. pic.twitter.com/O8TaXk6rvu



— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 10, 2021

Des examens médicaux pour en savoir plus

C'est un Paris-Nice cauchemardesque vécu, pour le moment, par la formation INEOS Grenadiers. En effet, alors que ce mercredi se tenait la quatrième étape de l'épreuve cycliste, l'équipe britannique a perdu un nouvel élément et non des moindres. Après Richie Porte, c'est Tao Geoghegan Hart qui a dû renoncer à poursuivre l'aventure en abandonnant. La faute à une chute.Pourtant, rien ne présageait ensuite un abandon. En effet, dans un premier temps, le Britannique était ainsi bel et bien remonté sur son vélo. Toutefois, il est très rapidement apparu bien diminué et incapable de jouer sa chance, en rattrapant dans un premier temps le peloton, qui ne l'avait évidemment pas attendu.Tenter d'atteindre également l'arrivée était visiblement aussi mission impossible pour le principal intéressé. Au moment de l'arrivée de cette quatrième étape, sa formation, à savoir INEOS Grenadiers, s'est emparée de son compte Twitter officiel, afin de donner des nouvelles de son protégé. Ce dernier va être contraint de passer des examens à l'hôpital, pour en avoir le cœur net sur la gravité de ses blessures : « Pas notre course cette année.Le jeune Britannique a été contraint d'abandonner suite à une chute dans les derniers kilomètres. Il va se rendre maintenant à l'hôpital pour une évaluation plus approfondie. Mise à jour médicale à suivre plus tard. »