Paris-Nice (E3) : Pedersen domine Coquard, Laporte reste en jaune

WORLD TOUR / PARIS-NICE

Classement de la 3eme étape (Vierzon - Dun-le-Palestel, 190,8km) - Mardi 8 mars 2022

2- Bryan Coquard (FRA/Cofidis) mt

5- Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) mt

Classement général (après 3 étapes sur 8)

1- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 11h34'44"

5- Bryan Coquard (FRA/Cofidis) à 33"

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 33"

10- Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 39"

Fabio Jakobsen est sans doute le meilleur sprinteur du monde depuis le début de saison, mais dès que la route s’élève un peu, les choses se compliquent pour le Néerlandais, et cela s’est vu ce mardi lors de la 3eme étape de Paris-Nice, avec trois côtes de troisième catégorie répertoriées dans les 70 derniers kilomètres. Vainqueur de la 2eme étape à Orléans, il n’a rien pu faire entre Vierzon et Dun-le-Palestel, et c’est Mads Pedersen qui en a profité., la deuxième cette saison, et surtout la première en World Tour depuis octobre 2020 et Gant-Wevelgem. Bien emmené par son équipe Trek-Segafredo, Pedersen n’a laissé personne revenir sur lui, que ce soit Bryan Coquard ou Wout Van Aert, qui doivent se contenter des places d’honneur.Comme attendu, cette étape qui traversait le Cher, l’Indre et la Creuse a été marquée par une échappée, et cette fois, ce sont Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Alexis Gougeard (B&B-KTM) et Owain Doull (EF-Easypost) qui ont pris la poudre d’escampette.L’écart a commencé à baisser sous l’impulsion des équipes Trek-Segafredo, Alpecin-Fenix et BikeExchange-Jayco. Avant même que l’échappée soit repriseSoren Kragh Andersen (DSM) a tenté sa chance, mais a été repris après quatre kilomètres. L’échappée a pris fin dans la dernière côte, celle de Le Peyroux, à 23 kilomètres de la fin, une côte fatale aux espoirs de victoire de Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen, rapidement lâchés.Pierre Latour, qui ne comptait que 36 secondes de retard sur Christophe Laporte au départ de l’étape, est ensuite allé chercher trois secondes de bonification au sprint intermédiaire, à 19 kilomètres de l’arrivée. Et malgré une nouvelle tentative (vaine) d’Andersen, le peloton, très étiré, a avalé l’immense ligne droite finale (près de 5km !) pour aller se jouer la victoire au sprint. Pour le plus grand bonheur de Mads Pedersen et Trek-Segafredo., avec désormais une seconde d’avance sur Wout Van Aert et neuf sur Primoz Roglic. Mercredi, ce Paris-Nice 2022 devrait vivre un premier tournant, avec le contre-la-montre de 13,4 kilomètres entre Domérat et Montluçon, avec une côte de 700m à 8,6% pour finir. Et nul doute que le Belge et le Slovène devraient être aux avant-postes !3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma mt4- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt6- Biniam Girmay Hailu (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt7- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) mt8- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt9- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) mt10- Juan Sebastian Molano (COL/UAE Emirates) mt...2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 1"3- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 9"4- Mads Petersen (DAN) à 29"7- Zdenek Stybar (RTC/Quick-Step Alpha Vinyl) à 38"8- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 39"9- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 39"...