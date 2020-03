Paris-Nice (E3) : Garcia Cortina surprend Sagan

🏁 Après une longue étape, c’est 🇪🇸@ivan_cortina qui remporte un sprint de costauds. 💪

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 2 de #ParisNice.



🏁 After a long stage 🇪🇸@ivan_cortina claims the win in a tough sprint. 💪

⏪ Relive the last kilometer of this stage 2. pic.twitter.com/zmMGf6Gezf

— Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2020

Pas de casse chez les grands favoris

Et maintenant, place au chrono !

PARIS-NICE

Classement de la 3eme étape (Chalette-sur-Loing - La Châtre, 212,5km) - Mardi 10 mars 2020

Nacer Bouhanni (FRA/Arkea-Samsic) mt

Rudy Barbier (FRA/Israel Start-Up Nation) mt

Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie) mt

Classement général (après 3 étapes sur 8)

Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 45″

Ivan Garcia Cortina était le plus fort ce mardi à l’arrivée de la 3eme étape de Paris-Nice !, après un sprint mouvementé qui a vu plusieurs coureurs chuter dans les derniers hectomètres. Cortina s’est imposé devant Peter Sagan, qui faisait pourtant figure de favori, Andrea Pasqualon, Cees Bol et Nacer Bouhanni, au terme d’une étape un peu moins mouvementée que les deux précédentes.La plus longue étape de ce Paris-Nice 2020 a été animée par le Belge Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert), qui est resté seul devant pendant 182 kilomètres et a compté jusqu’à neuf minutes d’avance. Mais dans le vent de face, il n’a pas pu résister au retour du peloton, emmené par Bora-Hansgrohe, l’équipe du leader, et Deceuninck-Quick Step. L’équipe belge a également tenté un coup de force à 25km de l’arrivée, et quelques coureurs n’ont pas réussi à suivre le rythme, comme Richie Porte ou Pierre Latour, qui ont perdu près de six minutes. D’autres coureurs ont perdu du temps après avoir été pris dans une chute, comme Lilian Calmejane ou Julien El Fares.(il y a eu une petite cassure entre les quinze premiers et le peloton principal), tout comme Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali et Sergio Higuita.Le classement général ne change pas, Maximilian Schachmann conservant son maillot jaune avec 13 secondes d'avance sur Giacomo Nizzolo et 24 sur Jasper Stuyven. Ce mercredi se déroulera le premier grand rendez-vous de ce Paris-Nice : le contre-la-montre individuel de Saint-Amand-Montrond (15,1km).Mais il compte 1’31 de retard sur le maillot jaune… Les prétendants à la victoire finale (Higuita 4eme du général, Nibali 9eme, Pinot 15eme, Quintana 25eme …) auront l’occasion de montrer si on peut compter sur eux jusqu’à dimanche, ou si on peut les oublier pour le classement général.2- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) mt3- Andrea Pasqualon (ITA/Circus-Wanty Gobert) mt4- Cees Bol (PBS/Sunweb) mt5-6-7-8- Giacomo Nizzolo (ITA/NTT) mt9- Mads Schmidt Würtz (DAN/Israël Start-Up Nation) mt10- Oliver Naesen (BEL/AG2R-La Mondiale) mt...2- Giacomo Nizzolo (ITA/NTT) à 13″3- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 24″4- Mads Schmidt Würtz (DAN/Israël Start-Up Nation) à 25″5- Sergio Higuita (COL/Education First) à 26″6- Nils Politt (ALL/Israël Start-Up Nation) à 28″7- Krists Neilands (LET/Israël Start-Up Nation) à 28″8- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 31″9- Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) à 31″10- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) à 36"14-