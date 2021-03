Paris-Nice (E3) : Gagner le contre-la-montre, c'est ce que visait Bissegger

Bissegger ne veut pas lâcher le maillot jaune

Stefan Bissegger n’avait que ça en tête. Ancien champion de Suisse espoirs du contre-la-montre et troisième chez les séniors en 2020, le rouleur de la formation Education First-Nippo s’est montré le plus fort sur les 14,4 kilomètres tracés autour de Gien ce mardi dans le cadre de la 3eme étape de Paris-Nice. Le natif de Weinfelden a devancé d’un souffle Rémi Cavagna et, après l’arrivée, a confirmé qu’il visait la victoire lors de cette étape. « Je travaille le contre-la-montre depuis mes jeunes années. Le contre-la-montre, c’est vraiment mon truc, je viens de la piste. Les parcours assez courts comme celui-là me conviennent bien, a confié Stefan Bissegger dans des propos recueillis par Cyclism’Actu. Je savais que j'étais en grande condition et je savais donc que je pouvais faire quelque chose aujourd'hui (mardi), c'était l’objectif. »Sur un parcours conçu pour les purs spécialistes, mis à part une rampe finale à plus de 6% dans les 400 derniers mètres, Stefan Bissegger a confirmé qu’« il fallait tout donner et ne rien lâcher jusqu'à la ligne ». C’est ce qui lui a permis de conserver 83 centièmes de seconde d’avance sur le champion de France du contre-la-montre après avoir eu un avantage de trois secondes à mi-distance. « Je suis très heureux de gagner ici, ajoute le Suisse, qui a confié être fier de sa performance. Je suis assez jeune, mais j’ai montré que j’étais bien là. » Une victoire qui lui a également permis de s’emparer du maillot jaune de leader dans le même temps que Rémi Cavagna. Si la route va se cabrer dès ce mercredi, Stefan Bissegger compte se battre pour défendre sa tunique. « J'espère que ça va bien se passer avec. C'est l'une des plus grandes courses de la saison, avoir le maillot jaune est donc quelque chose d’extraordinaire, ajoute le coureur de l’équipe Education First-Nippo. C’est vraiment sympa d’être dans cette situation et on va essayer de le garder. » Avec Primoz Roglic au contact et le jeu des bonifications, la chose ne sera pas aisée.