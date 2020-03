Paris-Nice (E2) : Nizzolo sourit, pas Alaphilippe ni Quintana

🇮🇹@Giacomonizzolo règle le sprint des leaders après une course pleine de rebondissements. 🏁

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 2 de #ParisNice.

🇮🇹@Giacomonizzolo claims the win after a crazy 2nd stage. 🏁

⏪ Relive the last kilometer of this stage 2. pic.twitter.com/oJTSPkREd5



Higuita le grimpeur impressionne dans le vent



💥 Dure journée pour les leaders. Après la crevaison de 🇫🇷@alafpolak1, c’est 🇨🇴@NairoQuinCo qui est tombé.



💥 Tough day for the leaders. After Julian Alaphilippe’s puncture, Nairo Quintana hits the ground. #ParisNice pic.twitter.com/7Je2aQxLvm

PARIS-NICE

Classement de la 2eme étape (Chevreuse - Chalette-sur-Loing, 166,5km) - Lundi 9 mars 2020

Hugo Hofstetter (FRA/Israël Start-Up Nation) à 18"

Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 42"

Seulement deux jours sur Paris-Nice, qui plus est sur des étapes quasi-plates, et déjà beaucoup de rebondissements ! Alors que dimanche, en ouverture, Romain Bardet avait chuté et perdu du temps et que Warren Barguil avait été exclu pour s’être abrité derrière de son équipe,Cette deuxième étape, entre les Yvelines et le Loiret, prenait la direction du Sud-Ouest, avec un fort vent de trois-quarts dans le dos. Si bien que des bordures se sont formées et ont été fatales à certains. C’est justement au moment où elles commençaient à se former à une trentaine de kilomètres de l’arrivée sur une longue ligne droite à découvert, que Julian Alaphilippe a crevé de la roue arrière. Puis quelques minutes plus tard, Nairo Quintana a chuté. Sans gravité, mais assez pour perdre les roues du peloton et ne pas parvenir à rattraper la tête.L’Italien de l’équipe NTT (ex-Dimension Data) s’est imposé au sein d’un groupe de six coureurs, où on retrouvait également Sergio Higuita, qui est d’abord un grimpeur et qui a magnifiquement su dompter le vent, les chutes et les bordures, pour devenir désormais un gros favori pour la victoire finale, au détriment de son compatriote Nairo Quintana. Le maillot jaune Maximilian Schachmann, vainqueur de l’un des sprints intermédiaires et huitième de l’étape à trois secondes de Nizzolo, conserve le maillot jaune. Il compte désormais 15 secondes d’avance sur Giacomo Nizzolo au classement général, et 21 sur Jasper Stuyven.Thibaut Pinot, quant à lui, a longtemps réussi à tenir pendant les bordures, mais a finalement craqué, et se retrouve à 43 secondes de Schachmann, mais cela ne semble pas rédhibitoire. Il est arrivé dans le même temps qu, qui a été marquée par l'échappée de plus de 100km de Jonathan Hivert (Total Direct Energie) et Jose Manuel Diaz (Nippo Delko Provence). Julian Alaphilippe et Nairo Quintana occupent quant à eux la 24eme et la 27eme place du général, à respectivement 1’32 et 1’50 de Schachmann. Ont-il perdu Paris-Nice ? Attendons mercredi et le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond pour en savoir un peu plus. Mardi, les coureurs irons de Chalette-sur-Loing à La Châtre, en passant par le Loiret, le Cher et l’Indre, plein Sud. Avec de nouveaux rebondissements ?2- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt3- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mt4- Nils Politt (ALL/Israël Start-Up Nation) mt5- Sergio Higuita (COL/Education First) mt6- Mads Schmidt Würtz (DAN/Israël Start-Up Nation) mt7- Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) à 3"8- Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 3"9- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 3"10- Krists Neilands (LET/Israël Start-Up Nation) à 3"...14-...2- Giacomo Nizzolo (ITA/NTT) à 15"3- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 21"4- Sergio Higuita (COL/Education First) à 23"5- Nils Politt (ALL/Israël Start-Up Nation) à 25"6- Mads Schmidt Würtz (DAN/Israël Start-Up Nation) à 25"7- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 28"8- Krists Neilands (LET/Israël Start-Up Nation) à 28"9- Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) à 28"10- Tiesj Benoot (BEL/Sunweb) à 38"...12-...