Paris-Nice (E2) : Jakobsen plus fort que Van Aert au sprint

Gaudu, Martin, Mollema, Poels... parmi les battus du jour

WORLD TOUR / PARIS-NICE

Classement de la 2eme étape (Auffargis - Orléans, 159,2km) - Lundi 7 mars 2022

Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) mt



Classement général (après 2 étapes sur 8)

Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 7h11’15’’



Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 36"



Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 39"



Bryan Coquard (FRA/Cofidis) à 39

Comme chaque année, l’étape de la traversée de la Beauce sur Paris-Nice était redoutée par les coureurs, qui peuvent se retrouver piégés par des bordures en cas de vent sur les longues routes droites et plates. L’édition 2022 n’a pas échappé à la règle ! De nombreuses bordures se sont formées et certains ont perdu gros, comme le double tenant du titre Maximilian Schachmann ou le grimpeur français Guillaume Martin. Mais au final, c’est bien au sprint que s’est jouée cette deuxième étape, et c’est Fabio Jakobsen, excellent depuis le début de saison, qui s’est imposé., pour décrocher sa sixième victoire de la saison, mais sa première en World Tour. Malgré sa deuxième place, Van Aert n'endosse pas le maillot jaune, qui reste accroché sur les épaules de son coéquipier Christophe Laporte, pour cinq secondes.Wout Van Aert, comme de nombreux autres coureurs ensuite (Trentin, Gaudu, Mollema, Kruijswijk…), avait été victime d’une chute en début d’étape, mais avait pu revenir après une dizaine de kilomètres en solitaire. Philippe Gilbert, Matthew Holmes et Alexis Gougeard étaient alors en tête. Parti dès le départ à Auffargis, le trio a compté jusqu’à 5’45 d’avance et a été repris après 95 kilomètres. Mais c’est un peu plus tôt que la course était devenue folle, avec le peloton qui s’est scindé en plusieurs morceaux. Certains petits pelotons ont pu recoller au peloton maillot jaune, mais pas tous.Pour tous ces coureurs, les ambitions au classement général ont pris du plomb dans l’aile et ils vont devoir se concentrer sur les victoires d’étapes, a priori. Mardi, l’étape devrait une nouvelle fois être réservée aux sprinteurs, entre Vierzon et Dun-le-Palestel, malgré trois côtes de troisième catégorie dans les 70 derniers kilomètres.2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mt3-4- Luka Mezgec (SLO/BikeExchange - Jayco) mt5- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafreod) mt6- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mt7- Luca Mozzato (ITA/B&B Hotels - KTM) mt8- Juan Molano (COL/UAE Emirates) mt9- Oliver Naesen (BEL/AG2R-Citroën) mt10- Cees Bol (PBS/DSM) mt...2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 5"3- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 11"4-5- Zdenek Stybar (RTC/Quick-Step Alpha Vinyl) à 38"6- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 39"7- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 39"8-9-10- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 39"...