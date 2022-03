Paris-Nice (E1) : Laporte premier leader après un triplé pour l'équipe Jumbo-Visma

C’est ce qui pourrait s’appeler un cadeau de bienvenue. Accompagné de ses coéquipiers Wout Van Aert et Primoz Roglic dans le final de la première étape de Paris-Nice, Christophe Laporte a vu le Belge et le Slovène lui offrir sur un plateau la victoire à Mantes-la-Ville. Une première étape longue de 160 kilomètres autour de la ville des Yvelines qui a démarré par une échappée composée de Mathew Holmes et Aimé De Gendt, formée dès le cinquième kilomètre de course. Un duo qui a très vite pris trois minutes d’avance mais qui n’a jamais su se sortir de l’emprise du peloton. En effet, les équipes Quick-Step Alpha Vinyl et Alpecin-Fenix ont veillé au grain pour contrôler l’écart pris par le Britannique et le Belge. Si Mathew Holmes a pris les points pour le classement de la montagne, l’aventure des deux fuyards a pris fin à 93 kilomètres de l’arrivée.

Les échappées n’ont pas eu le dernier mot

En effet, le peloton a haussé le ton sous l’impulsion des équipes Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers ou encore Arkéa-Samsic, qui ont tenté de faire un coup de bordure avant d’être imités sans plus de succès par l’équipe AG2R-Citroën. Après avoir vu les équipes Groupama-FDJ et Jumbo-Visma étirer le peloton, Frederik Frison a décidé de partir seul en échappée avant d’être rejoint par Alexis Gougeard et Yevgeniy Fedorov. Un trio qui a su prendre jusqu’à une minute sur un peloton déjà en ordre de marche vers un sprint massif. Au premier passage sur la ligne d’arrivée, avec 17 kilomètres encore à parcourir, l’écart a fondu pour se limiter à une trentaine de secondes. L’effort des coureurs de l’équipe Jumbo-Visma a finalement mis un terme aux espoirs de Frederik Frison, Alexis Gougeard et Yevgeniy Fedorov à onze kilomètres du but.

Laporte a reçu un beau cadeau

La deuxième ascension de la Côte de Breul-Bois-Robert (1,2km à 6% de moyenne), située à 5000 mètres de la ligne a donné des idées à une équipe. Grâce à un énorme travail de Wout Van Aert, l’équipe Jumbo-Visma a fait exploser la course. Un trio composé du Belge ainsi que de ses coéquipiers Primoz Roglic et Christophe Laporte qui s’est détaché pour prendre une vingtaine de secondes d’avance sur ce qu’il restait alors du peloton. Dans la dernière ligne droite, il n’y a pas eu de combat entre les trois coéquipiers avec Wout Van Aert et Primoz Roglic qui ont laissé les honneurs de la victoire ainsi que le premier maillot jaune de leader à leur nouveau coéquipier Christophe Laporte. L’ancien sprinteur de l’équipe Cofidis signe ainsi son premier succès sous ses nouvelles couleurs. Pierre Latour et Mads Pedersen complètent le Top 5 de l’étape mais à un vingtaine de secondes du vainqueur.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / PARIS-NICE

1ere étape - Mantes-la-Ville-Mantes-la-Ville (160km) - Dimanche 6 mars 2022

1- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 3h48’38’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mt

3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mt

4- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 19’’

5- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 22’’

6- Biniam Girmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 22’’

7- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) à 22’’

8- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 22’’

9- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 22’’

10- Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 22’’

…



Classement général après 1 étape (sur 8)

1- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 3h48’28’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 4’’

3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 6’’

4- Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 29’’

5- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 32’’

6- Biniam Girmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 32’’

7- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) à 32’’

8- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 32’’

9- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 32’’

10- Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 32’’

…