Paris-Nice : Barguil exclu !

Il y a trois ans, Romain Bardet avait été exclu après la première étape de Paris-Nice pour s’être accroché à la voiture de son équipe afin de recoller au groupe des favoris. Même sanction pour Warren Barguil cette année ! Victime d’une lourde chute à 61km de l’arrivée ce dimanche en ouverture de la « Course au Soleil » autour de Plaisir, le champion de France a eu du mal à se relever et a terminé antépénultième, avec 14’47 de retard sur le vainqueur Maximilian Schachmann. Mais quelques dizaines de minutes plus tard, le coureur d’Arkea-Samsic a appris qu’il était exclu de la course par le jury des commissaires, car il s’est abrité trop longtemps derrière la voiture de son équipe pour essayer de revenir au plus vite. Il écope également de 189 euros d’amende. Un coup dur pour le champion de France, qui avait été contraint à l’abandon l’an passé lors de la deuxième étape en raison d’une chute, et pour son leader Nairo Quintana, favori de ce Paris-Nice 2020, qui ne bénéficiera pas de l’aide précieuse du Français en montagne.