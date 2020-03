Paris-Nice : Bahrain - McLaren quitte la course

Certaines équipes avaient décidé de ne pas participer à Paris-Nice en raison de la pandémie de coronavirus. C’est désormais une équipe qui décide de déclarer forfait au beau milieu de la semaine. L’équipe Bahrain - McLaren a annoncé ce vendredi qu’elle quittait la Course au Soleil, trois étapes avant la fin. « Après avoir consulté les coureurs de l’équipe, le staff médical et toutes les autres parties prenantes, à la lumière des risques pour la santé qui augmentent rapidement en raison du coronavirus, la décision a été prise de rapatrier tout le personnel de l’équipe à la maison dès que possible. Les restrictions continues sur les déplacements à travers l’Europe et la santé de notre équipe entière signifient que cette mesure de précaution est une priorité immédiate. L’équipe Bahrain McLaren remercie l’UCI (Union cycliste internationale), ASO (Amaury Sport Organisation), l’AIGCP (Association internationale des groupes cyclistes professionnels) et les équipes pour leur compréhension et leur soutien. L’équipe exprime sa gratitude envers ses partenaires et les milliers de fans passionnés qui ont soutenu tous les coureurs durant cette grande course », écrit l’équipe bahreïnie dans un communiqué. Le Belge Dylan Teuns (6eme au général à 1’09 de Maximilian Schachmann), les Espagnols Pello Bilbao (28eme à 3’41) et Ivan Garcia (33eme à 4’47), l’Australien Heinrich Haussler (44eme à 6’52), l’Autrichien Hermann Pernsteiner (55eme à 9’56), l’Italien Damiano Caruso (58eme à 10’47), et les Slovènes Jan Tratnik (82eme à 18’05) et Domen Novak (119eme à 35’36) vont donc rentrer chez eux.