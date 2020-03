Après Mitchelton-Scott et Ineos, c’est au tour d’Astana, de la CCC de la Movistar et de l'équipe UAE Team Emirates , toujours présente actuellement aux Emirats arabes unis, de venir grossir la liste de plus en plus longue des forfaits pour Paris-Nice, avec désormais six défections au total pour l'épreuve, qui doit toujours débuter ce dimanche. Les risques liés au coronavirus sont trop importants pour les formations en question malgré la confirmation de la tenue de l’épreuve par la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Astana a décidé de se retirer de toutes les compétitions pendant quinze jours avec un calendrier qui comprenait les Strade Bianche avant leur annulation et Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) en Italie. La deuxième course reste incertaine face à la montée du virus de l’autre côté des Alpes, tout comme Milan-San Remo (21 mars) qui reste pour le moment au programme de l'équipe kazakhe.

Sunweb renonce aux courses italiennes, Circus - Wanty Gobert et B&B Hôtels-Vital Concept repêchés sur Paris-Nice

En plus de Paris-Nice, l'UAE Team Emirates, elle, ne participera ni à Tirreno Adriatico ni à Milan - San Remo. « Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire mondiale et conformément à la récente décision de mettre en place une quarantaine volontaire pour l'équipe impliquée dans l'UAE Tour, l'équipe suspendra l'activité compétitive pour les courses de Paris-Nice, Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo ». Pas de courses italiennes ces deux prochaines semaines non plus pour l'équipe Sunweb. En revanche, à ce jour, les Néerlandais n'ont pas prévu de zapper la Course au soleil, à laquelle prendront finalement part les Belges de la formation Circus - Wanty Gobert et la formation française B&B Hôtels-Vital Concept, repêchés en dernière minutes après ce quatrième forfait. Par ailleurs, ASO a annoncé aux participants que compte tenu du contexte, les équipes pourraient aligner huit coureurs, quand le règlement initial n'en autorisait que sept.



Les équipes forfait pour Paris-Nice :

Astana

CCC

Ineos

Mitchelton-Scott

Movistar

UAE Emirates



Avec A.C