Le final de Paris-Bourges a permis ce jeudi à Marc Sarreau de s'offrir une belle victoire. Le sprinter de la Groupama-FDJ a été le plus véloce parmi les "grosses cuisses" du peloton, et signe ainsi un succès de prestige, quelques jours seulement après avoir assuré le gain de la Coupe de France via le Tour de Vendée.

A 26 ans, l'intéressé a donc déjoué les pronostics qui désignaient plus favorablement son coéquipier Arnaud Démare comme le plus sérieux prétendant à la victoire finale.