NTT : Un retour satisfaisant et plein d'envie pour Bjarne Riis

Riis : « Une belle équipe pour les classiques »

C’est une figure qui a fait sensation lors de l’Etoile de Bessèges. A la suite de l’entrée de Virtu Racing au capital de la formation sud-africaine NTT, Bjarne Riis est devenu le manager général de la formation connue la saison passée sous le nom Dimension Data. En marge de la dernière étape de l’épreuve gardoise, le Danois s’est confié sur ses attentes. « Ça fait du bien d’être de retour dans le peloton. Avec cette équipe-là, c’est intéressant, il y a beaucoup de potentiel, assure l’ancien vainqueur du Tour de France dans un entretien accordé à Cyclism’Actu. J’espère que c’est pour mon professionnalisme que j’ai été engagé. J’aime le cyclisme et j’espère que je peux faire une différence ici. »Avec des coureurs tels Edvald Boasson Hagen, Roman Kreuziger ou Domenico Pozzovivo, l’équipe NTT peut viser gros sur les courses d’un jour, Bjarne Riis en convient, mais l’idée de peser sur des courses à étapes n’est pas loin. « On a pas mal d’objectifs mais, surtout, celui d’être une bonne équipe, de bien travailler ensemble. On a une belle équipe pour les classiques, assure l’ancien dirigeant de l’équipe Tinkoff. Après, on verra. Il y a tellement de courses et je pense beaucoup de courses où on peut bien faire. » Mais l’arrivée, en plus d’un nouvel actionnaire minoritaire, d’une figure comme Bjarne Riis, malgré l’aura sulfureuse qui l’entoure, pourrait permettre à l’équipe NTT de continuer sa progression. « J’espère que mon retour va apporter quelque chose de neuf à l’équipe NTT. On travaille pour ça, ajoute le Danois. J’espère que ça va donner de la motivation à tout le monde. » Un effet qui devra être jugé sur la durée.