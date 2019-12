NTT : Pozzovivo signe pour deux ans

L’année 2019 se termine bien pour Domenico Pozzovivo ! Le coureur italien de 37 ans pensait se retrouver au chômage en 2020 en raison de la non-reconduction de son contrat avec Bahrain-Merida, mais il a finalement trouvé une nouvelle équipe pour les deux prochaines saisons ! « Le Docteur » s’est engagé pour 2020 et 2021 avec NTT, le nouveau nom de l’équipe sud-africaine Dimension Data. « Nous avions besoin d’un grimpeur spécialisé dans les Grands Tours pour compléter l’équipe que nous avons assembler pour 2020. Domenico a été très consistant tout au long des années et son expérience sera de grande valeur pour les jeunes grimpeurs de l’équipe », a réagi le directeur de l’équipe Douglas Ryder.

Dans quelle forme sera Pozzovivo ?

Reste à savoir dans quel état de forme se trouve Domenico Pozzovivo, qui avait été renversé par une voiture par le 12 août pendant un entraînement et avait subi des fractures à la jambe droite, au bras gauche, à la clavicule et aux côtes. « Depuis ma longue période d’hospitalisation, j’ai travaillé dur avec un physiothérapeute. Ma guérison continuera dans les prochains mois et je suis confiant dans le fait qu’avec l’équipe, on va gagner ce pari. J’ai hâte de revenir dans le peloton », a déclaré le coureur, qui va donc découvrir la cinquième équipe de sa carrière, après Navigare, Colnago, AG2R-La Mondiale et Bahrain-Merida. Avant son grave accident, Pozzovivo avait terminé deuxième du Tour d'Oman et septième du Tour de Suisse lors de la première partie de saison.