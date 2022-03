Nokere Koerse : Merlier l'emporte après avoir mieux abordé le final

@MerlierTim wins the Danilith Nokere Koerse 2022 ahead of Max Walsheid and Arnaud De Lie!

Merlier plus malin dans le dernier virage

CYCLISME - UCI PRO SERIES / NOKERE KOERSE

Classement final (189,8km) - Mercredi 16 mars 2022

Tim Merlier a parfaitement joué sa carte. Déjà vainqueur cette saison lors de la 2eme étape de Tirreno-Adriatico, le sprinteur de la formation Alpecin-Fenix a très bien lancé sa préparation en vue des classiques flandriennes. Si l’entame de course a été relativement calme, la donne a changé à 165 kilomètres du but quand un groupe de cinq coureurs, dont le Français Adrien Lagrée, s’est détaché du peloton. Un groupe qui, malgré les ascensions des monts flandriens au programme de l’épreuve, a tenu bon mais les équipes des principaux candidats à la victoire se sont activées, avec notamment la formation Lotto-Soudal qui a envoyé Thomas De Gendt hausser l’allure du peloton. Une échappée qui a vu ses espoirs de bien figurer s’évanouir bien loin de la ligne d’arrivée. En effet, alors qu’un trio avec notamment Iljo Keisse a fait la jonction, le peloton a absorbé tout ce petit monde avec 85 kilomètres encore à parcourir. Plusieurs chutes et incidents mécaniques ont ensuite scindé le peloton en deux groupes mais sans que cela ne dure très longtemps. Dans la foulée, Casper van Uden a placé un démarrage avant d’être suivi par Samuele Zoccarato et Andreas Goeman.Alors que l’Italien a vite coupé son effort, le Néerlandais et le Belge ont vite reçu le renfort de Mathijs Paaschens et Lukas Pöstlberger, forçant la réaction de l’équipe Alpecin-Fenix, qui a alors fait rouler Floris De Tier en tête de peloton, puis de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Alors que le quatuor n’a jamais pu prendre plus de 40 secondes d’avance, Victor Campenaerts a fait parler ses qualités de rouleur pour étendre le peloton. Un effort qui a mis un terme à l’échappée à 23 kilomètres de l’arrivée. Plusieurs coureurs, dont Samuel Watson pour la formation Groupama-FDJ, ont tenté de fausser compagnie au peloton mais sans grande réussite. L’équipe UAE Team Emirates a alors pris les commandes avec l’idée de lancer Pascal Ackermann dans les meilleures conditions lors du sprint final. Toutefois, un dernier kilomètre tortueux avant les pentes du Nokereberg n’ont pas permis une bonne organisation. Abordant parfaitement le dernier virage, Tim Merlier a pris les quelques longueurs d’avance qui lui ont permis d’aller chercher sa deuxième victoire de l’année devant Max Walscheid et Arnaud De Lie qui, pour son anniversaire, s’offre un podium. Victime d’une chute plus tôt durant la course, Hugo Hofstetter doit se contenter de la septième place devant son compatriote Pierre Barbier.Max Walscheid (ALL/Cofidis) mtArnaud De Lie (BEL/Lotto-Soudal) mtBert Van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl) mtBram Welten (PBS/Groupama-FDJ) mtRasmus Tiller (NOR/Uno-X) mtHugo Hofstetter (FA/Arkéa-Samsic) mtPierre Barbier (FRA/B&B Hotels-KTM) mtPascal Ackermann (ALL/UAE Team Emirates) mtJannik Steimle (ALL/Quick-Step Alpha Vinyl) mt