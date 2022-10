Nibali et Valverde ont fait leurs adieux

Valverde, 113 victoires... et deux ans de suspension

Alors que Philippe Gilbert termine sa carrière de cycliste professionnel ce dimanche lors de Paris-Tours et que Tom Dumoulin a déjà rangé son vélo depuis le mois d’août, deux autres coureurs de renom ont tiré leur révérence ce samedi. Il s’agit de Vincenzo Nibali (37 ans) et Alejandro Valverde (42 ans), qui ont pris leur retraite en terminant respectivement 24eme et 6eme du Tour de Lombardie. Les deux hommes se disent heureux et sans regrets au moment de tourner une grande page de leur vie. « Tout va me manquer, mais il n'y a pas de retour en arrière, j'ai fini, a réagi le Requin de Messine. J'ai apprécié chaque kilomètre, du départ à Bergame à l'arrivée à Côme.C'était une course rapide et difficile, encore plus que les autres éditions auxquelles j'ai participé. Je ne pouvais pas faire beaucoup plus et donc je n'ai aucun regret. Je suis un ancien coureur à partir de demain mais le vélo fera toujours partie de ma vie. Je ne roulerai pas dimanche mais je suis sûr que je vais bientôt faire un tour en tant qu'ex-pro. J'attends avec impatience le reste de ma vie, je ne regarde pas en arrière. » Professionnel depuis 2005, Nibali quitte le peloton avec 52 victoires à son palmarès, dont la Vuelta 2010, les Giro 2013 et 2016, le Tour de France 2014, 14 étapes de Grands Tours, deux Tours de Lombardie et un Milan - San Remo.Du côté de Valverde, c'est aussi la joie qui domine au moment de dire stop. « Je ne suis pas triste, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir accompli 21 années en tant que professionnel et d'avoir vécu de belles choses, confirme celui qui a débuté en 2002 chez les pros et a passé 17 ans dans la même équipe (Iles Baléares, devenue Caisse d'Epargne, puis Movistar). Maintenant, je dois céder la place aux plus jeunes, en espérant qu'ils aiment aussi rendre ce sport formidable. Je suis enthousiasmé par l'avenir. Il y a de la tristesse de quitter le haut niveau et de la joie pour l'énorme travail que l'équipe a fait toute la journée pour pouvoir se battre pour la victoire. Merci à tous mes coéquipiers et félicitations à Pogacar et Enric Mas, qui a obtenu une excellente deuxième place et qui a été très, très bon à nouveau.» Alejandro Valverde conclut sa carrière avec 113 victoires au compteur, dont le titre de champion du monde 2018, la Vuelta 2009, 17 étapes de Grands Tours et quatre Liège-Bastogne-Liège notamment. Si le nom de Vincenzo Nibali n'est jamais apparu dans des affaires de dopage, on n'oubliera pas qe celui d'Alejandro Valverde est apparu dans l'affaire Puerto et qu'il a été suspendu deux ans en 2010-2011.