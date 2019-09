Nibali aussi forfait pour les Mondiaux

Après le forfait d’Egan Bernal, c’est au tour de Vincenzo Nibali de renoncer aux Mondiaux de cyclisme, qui vont se dérouler dans le Yorkshire (Angleterre) le 29 septembre prochain. Le vainqueur du Tour de France 2014 est hors de forme, comme il l’a déclaré à la Gazetta dello Sport: "Le maillot italien est sacré pour moi, Il faut faire preuve de respect. Je ne suis pas en pleine forme, je ne veux donc pas prendre la place de quelqu'un d'autre."

Autre forfait, celui du Polonais Michal Kwiatkowski. Peter Sagan, Alejandro Valverde, Mathieu Van der Poel et Julian Alaphilippe devraient eux faire partie des favoris de cette édition 2019.

I feel to much respect for this jersey and Polish eagle to start in UCI Worlds 2019. After @LeTour I said, that my body called for a break. A real one. Since then I’ve not been chasing any results. I truly needed that. I will keep my fingers crossed for team at #Yorkshire2019. pic.twitter.com/oKaA4Ehytx