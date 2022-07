Movistar : Valverde victime d'un accident lors d'une sortie d'entraînement

Os confirmamos que @alejanvalverde no reviste fracturas ni lesiones de consideración tras sufrir este sábado un incidente cuando rodaba junto a un compañero de grupeta en Alcantarilla.

Bala permanecerá 24h en observación y será después dado de alta. Su compañero está también OK. pic.twitter.com/Y2GmfU9HYf



— Movistar Team (@Movistar_Team) July 2, 2022

La voiture a pris la fuite après avoir renversé Valverde

C’est un type d’incident qui revient trop souvent dans l’actualité. A l’image de Max Walscheid en mars dernier ou de plusieurs membres de la formation Drone Hopper-Androni Giocattoli en décembre 2021, Alejandro Valverde a été victime d’un accident ce samedi à l’occasion d’une sortie d’entraînement avec un coéquipier autour de Murcie, sur les routes habituellement empruntées par l’Espagnol. Récemment aligné sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenge puis la Route d’Occitanie afin de grappiller des points au classement UCI pour l’équipe Movistar, menacée de relégation en deuxième division la saison prochaine, l’ancien champion du monde est en pleine préparation pour la Vuelta, qui s’élancera de la ville néerlandaise d’Utrecht le 19 août prochain et qui sera la dernière pour le coureur de la formation Movistar, dont la carrière s’achèvera au terme de la saison. Selon les services de santé locaux, Alejandro Valverde a été renversé par une voiture entre Alcantarilla et Javali Viejo.En effet, les secours sont arrivés très rapidement sur les lieux de l’accident afin de prendre en charge les victimes, qui ont été immédiatement transportées à l’hôpital. Le conducteur responsable de l’accrochage a immédiatement pris la fuite après avoir renversé les cyclistes. Par l’intermédiaire de son compte Twitter officiel, l’équipe Movistar a confirmé l’accident subi par le coureur de 42 ans et a donné des nouvelles rassurantes. « Nous confirmons qu’Alejandro Valverde n’a pas de fractures ni de blessures graves après avoir été victime d’un accident ce samedi alors qu’il roulait aux côtés d’un coéquipier à Alcantarilla, annonce la formation espagnole sur le réseau social. Il restera sous observation pendant 24 heures et pourra ensuite quitter l’hôpital. Son compagnon d’entraînement est également OK. » Un accident qui sera toutefois un contre-temps dans sa préparation pour la Vuelta d’Alejandro Valverde, qui a pris la 11eme place du dernier Giro.