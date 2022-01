Movistar : Valverde, surpris de gagner encore à 41 ans, dédie sa victoire à Bernal

Valverde : "J'envoie tout mon soutien à Bernal"

Alejandro Valverde ne terminera pas sa dernière saison professionnelle sans victoire. C’est déjà une certitude alors que nous ne sommes qu’en janvier. Le coureur espagnol de 41 ans, qui prendra sa retraite à la fin de l’année, a remporté samedi le Trofeo Pollença, à Majorque, signant ainsi la 131eme victoire de sa carrière. A l’arrivée, le coureur de Movistar avait du mal à y croire : « Toute l'équipe a été excellente aujourd'hui. Nous avons essayé de toujours garder le contrôle de la course autant que possible, et l'équipe a parfaitement bien fonctionné. Nous avons dû affronter cette ascension d'Andratx à un rythme soutenu pour essayer de fatiguer les gars les plus rapides du groupe. Nous avons réussi à distancer (Michael) Matthews, le sprinteur le plus fort du groupe, mais je l'ai vu essayer de revenir avec 250, 300 mètres à parcourir, et c'est là que j'ai lancé mon sprint avant qu'il ne revienne - et j'ai réussi à le battre. (…) Plus que l'âge, pour moi, l'essentiel est que cela fait déjà 20 ans que je suis au plus haut niveau du peloton professionnel. C'est quelque chose de si difficile à réaliser, tant physiquement que psychologiquement, je suis vraiment surpris de continuer à bien faire.Très applaudi sur la ligne de départ, comme cela sera probablement le cas lors des nombreuses courses espagnoles qu’il disputera tout au long de la saison, Alejandro Valverde se projette déjà vers la suite : « Pour moi, chaque course sera un hommage. Je suis vraiment reconnaissant aux organisateurs pour la reconnaissance qu'ils m'ont accordée ce matin au départ - j'espère que j'ai pu les remercier et les remercier suffisamment avec cette victoire.» Après s’être remis des émotions de ce succès remporté au sprint devant Brandon McNulty et Aleksandr Vlasov, le coureur de Movistar a repris son sérieux pour dédier sa victoire à Egan Bernal. « Je veux dédier cette victoire à Egan Bernal. Je lui envoie tout mon soutien, en espérant que son rétablissement se passe bien et que nous puissions le voir aller bien dès que possible. » Des mots qui feront chaud au cœur du Colombien, gravement blessé en début de semaine après avoir percuté un bus, et qui n'aura peut-être pas l'occasion d'affronter Alejandro Valverde pour sa dernière saison...