Movistar : Valverde repart pour un tour

2022. Alejandro Valverde avait affirmé à la radio nationale espagnole que 2022 serait bien sa dernière saison. « 2022 sera à 100% ma dernière année. Cela n’aurait aucun sens de prolonger davantage après 21 ans d’activité. Qu’est-ce que je pourrais faire de plus ? Mon heure est venue." Passé professionnel en 2002 chez Kelme, Valverde compte 130 victoires à son palmarès et a même réussi à lever les bras à trois reprises en 2021, sur le Gran Premio Miguel Indurain en avril, la 6eme étape du Critérium du Dauphiné en juin et la 3eme étape du Tour de Sicile en septembre. Le coureur espagnol possède l’un des plus beaux palmarès du XXIeme siècle avec, outre son titre de champion du monde remporté en 2018, quatre titres de champion d’Espagne, une victoire sur la Vuelta 2009, 17 victoires d’étapes sur les Grands Tours, ou encore quatre Liège-Bastogne-Liège et cinq Flèches Wallonnes.