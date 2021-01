Movistar : Soler aura un rôle de leader sur le Giro

Le Giro pour briller

Voilà une opportunité que seuls les cyclistes les plus polyvalents et les plus réguliers sur le long terme possèdent. Marc Soler peut se réjouir.L’Espagnol, qui devait avoir cette opportunité lors de la dernière édition mais qui n’y a finalement pas pris part, l’a fait savoir dans les colonnes de Marca avec beaucoup d’excitation. A la question de savoir quel est son objectif en 2021, le vainqueur de Paris-Nice en 2018 a répondu : « Aller au Giro et bien faire pour profiter de cette opportunité qui va, je pense, m’être donnée par l’équipe. Mon idée est de voir si je peux me battre pour les grands tours ou non pour savoir où je peux jouer. »21eme du Tour de France et 18eme de la Vuelta l’année dernière mais placé à chaque fois derrière les porte-drapeaux de la Team Movistar (Enric Mas et Alejandro Valverde), Marc Soler ne peut qu’être satisfait de cette belle occasion qui se présente à lui.Je vais me battre. Jusqu'à présent, je suis toujours parti avec quelqu'un d'autre, j'ai travaillé parce qu'il y a des jours où j'ai perdu du temps, mais cette fois-ci, je veux aller en perdre le moins possible chaque jour et essayer de voir comment ça se passe », a ajouté le vainqueur de la 2eme étape du dernier Tour d'Espagne. A 27 ans, Marc Soler pourra enfin montrer de quoi il est capable avec l’étiquette de leader sur une course de trois semaines. Rendez-vous le 30 mai, date de la dernière étape de la prochaine édition du Giro, pour faire le point.