Movistar : Parti de l'équipe EF Education-Nippo, Barta s'engage pour deux saisons

✍️🇺🇸 Excited to announce @willbarta will be a Movistar Team member for the next two years! His reaction → https://t.co/u2ymUftHFs

🤝8️⃣ Will Barta, octavo fichaje de nuestro equipo masculino; firma por dos años (22-23) → https://t.co/Zm8ZJ8ESJA#RodamosJuntos pic.twitter.com/oLF44WWDuc



— Movistar Team (@Movistar_Team) October 20, 2021

Barta convaincu par l’adaptation de Jorgenson

L’équipe Movistar poursuit le renouvellement de son effectif. Après avoir attiré des coureurs tels Alex Aranburu, Gorka Izagirre ou encore Ivan Sosa pour pallier les départs de Miguel Angel Lopez ou encore Marc Soler, la formation espagnole a officialisé la signature pour les deux prochaines saisons du rouleur américain Will Barta. Proche de son compatriote et désormais coéquipier Matteo Jorgenson, qu’il retrouve à Nice durant la saison européenne, le natif de l’Idaho n’a pas prolongé son engagement avec l’équipe EF Education-Nippo, qu’il avait rejoint en début de saison 2021 après la disparition de la formation CCC. Le coureur de 25 ans s’est engagé pour les saisons 2022 et 2023 en faveur de l’équipe espagnole, dont Will Barta est la huitième recrue. « Je suis ravi de rejoindre l’équipe Movistar, a confié l’Américain dans un communiqué. Rejoindre une équipe aussi fort et ayant une longue histoire est une source de motivation pour apporter ma contribution aux succès de cette formation. »Spécialiste du contre-la-montre, Will Barta se voit en équipier pour sa première saison sous les couleurs de Movistar. « Pour les années à venir, mes objectifs seront de contribuer à la vie de l’équipe en aidant mes coéquipiers mais, quand l’opportunité se présentera, j’irai chercher des bons résultats, assure le natif de Boise. A titre personnel, j’aimerais viser les courses par étapes d’une semaine et évoluer pour viser les victoires sur ce type d’épreuves. » Rejoindre l’équipe Movistar permet donc à Will Barta de retrouver Matteo Jorgenson et ne cache pas que l’attitude de la formation espagnole envers le coureur américain a été un facteur dans la décision prise par l’ancien coureur de l’équipe EF Education-Nippo. « Etant si proche de Matteo, j’ai pu voir par moi-même avec quel soin l’équipe s’est occupée de lui et ça a été très motivant à l’idée de rejoindre l’équipe Movistar », a ajouté Will Barta.