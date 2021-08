Movistar : Miguel Angel Lopez prolonge de deux ans

🦸🇨🇴✍️ @SupermanlopezN, hasta 2023: #RodamosJuntos dos años más 🤗



Unzué croit en Lopez aux côtés de Mas

Après six ans chez Astana, Miguel Angel Lopez devrait désormais s'inscrire dans la durée avec Movistar.C'est cette dernière qui a officialisé la nouvelle ce jeudi. Si « Superman » a mis du temps avant de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, à cause du coronavirus début 2021, le natif de Pesca a depuis réalisé de belles choses sous ses nouvelles couleurs. En effet, Lopez s'est depuis notamment imposé sur le Tour d'Andalousie, puis au Mont-Ventoux Dénivelés Challenge et a terminé à la sixième place du Critérium du Dauphiné. «J'espère pouvoir remporter des victoires importantes durant cette période et, espérons-le, me battre pour une victoire finale dans l'un des Grands Tours, ce qui a toujours été mon grand rêve », a réagi le Colombien, via un communiqué publié par Movistar.« Miguel Angel Lopez n'a pas eu de chance sur le Tour de France et la course l'a rapidement mis hors course., a pour sa part expliqué Eusebio Unzué, le manager général de la formation espagnole. De toute évidence, il visera toujours d'excellents résultats dans les Grands Tours, mais il sera sûrement capable d'exceller également dans certaines courses d'une semaine, dont la plupart correspondent très bien à ses caractéristiques.» Après un Tour de France compliqué, lors duquel il a abandonné avant le départ de la 19eme étape, Lopez tentera de se reprendre sur le Tour d'Espagne (14 août - 5 septembre), avec Mas et Alejandro Valverde notamment.