Movistar : Le Tour de France sacrifié par Valverde ?

Alejandro Valverde ne compte pas laisser passer sa dernière chance de gagner l’or olympique. A 40 ans, celui qui devrait mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2021 serait prêt à tous les sacrifices pour lever les bras en vainqueur au Fuji Speedway, où sera tracée la ligne d’arrivée de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, le 24 juillet prochain. Selon le site espagnol Ciclo 21, celui qui est surnommé « El Imbatido » (l’invaincu) devrait céder sa place au sein de l’équipe Movistar qui sera alignée le 26 juin prochain lors du Grand Départ de l’édition 2021 du Tour de France. Une décision qui serait d’autant plus facilitée par l’arrivée de Miguel Angel Lopez au sein de la formation dirigée par Eusebio Unzué pour la saison 2021.

La cinquième tentative enfin payante pour Valverde ?

Vainqueur du Tour d’Espagne en 2009, son seul Grand Tour, sacré champion du monde à Innsbruck en 2018 devant Romain Bardet, Alejandro Valverde a surtout construit sa légende sur les courses d’un jour. Victorieux à cinq reprises au sommet du Mur de Huy lors de la Flèche Wallonne, le natif de Murcie a ajouté quatre fois à son palmarès la « Doyenne » Liège-Bastogne-Liège, la dernière en 2017 mais a échoué à quatre reprises lors des Jeux Olympiques. 47eme lors des Jeux d’Athènes en 2004, 12eme à Pékin, il n’avait pas su répondre à l’attaque d’Alexandre Vinokourov dans les rues de Londres en 2012 avant de peiner sur l’exigeant parcours de Rio de Janeiro en 2016 pour une 30eme place finale. Le circuit tracé sur les pentes du Mont Fuji pourrait convenir aux qualités d’Alejandro Valverde et, conscient de cela, l’Espagnol aurait donc fait le choix de laisser derrière lui un ultime Tour de France et de tout tenter pour quitter le peloton professionnel paré d’or.