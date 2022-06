Movistar : Le système d'attribution des licences vivement critiqué par Eusebio Unzué

La saison cycliste 2022 sera cruciale pour bon nombre d’équipes. En effet, pour 2023 et les saisons suivantes, les licences World Tour seront attribuées en fonction du classement établi sur 2020, 2021 et 2022. Les 18 premières équipes bénéficieront d’une licence pour trois ans et ce sont les résultats des coureurs qui feront foi. C’est à cette fin que la formation BikeExchange-Jayco réfléchit à engager Simon Yates sur des courses moins huppées que le Tour de France. Présent à Saint-Alban-Leysse ce dimanche au départ de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, Eusebio Unzué a confirmé qu’Alejandro Valverde sera inscrit sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenge mais également la Route d’Occitanie. « On va y aller pour courir avec lui comme nous le faisons toujours, pour gagner, a confié à Cyclingnews le patron de l’équipe Movistar. Mais, dans le même temps, nous allons bien évidemment essayer de marquer des points. » Assurant que le vétéran espagnol a été « exemplaire » et est « le premier à vouloir faire ce qui doit être fait », Eusebio Unzué admet être dépassé par cette chasse aux points. « Alejandro Valverde est conscient qu’il doit aller chercher quelques points car c’est ce que ce système exige, ajoute le dirigeant espagnol. C’est impensable mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. »

Unzué : « Ça n’a aucun sens »

Eusebio Unzué l’assure, « c’est de la pure folie » car « six ou sept coureurs » de sa formation ont pour but de « courir pour aller chercher des points ». « Avec tout mon respect, je pense que nous devrions courir pour garantir un spectacle », a-t-il ajouté avant de critiquer la logique même du système mis en place par l’Union Cycliste Internationale (UCI). « Le système de points doit être revu, affirme le patron de l’équipe Movistar. A mes yeux, il n’est pas logique d’aller chercher des points dans les épreuves de deuxième ou troisième division afin de rester en première division. Essayez d’expliquer ça aux fans d’autres sports. Ça n’a aucun sens. » Admettant que « le système a été créé avec de bonnes intentions », Eusebio Unzué assure qu’il « n’est pas juste » et appelle à une réforme. « Nous devons réfléchir à comment le rendre plus méritoire, logique, raisonnable, proportionné à la qualité des coureurs, a-t-il ajouté. Les points obtenus ne rendent pas toujours justice à ce qui est réalisé en course et c’est un autre problème. C’est artificiel. » Actuellement 16eme de ce classement, l’équipe Movistar est sous la menace de Lotto-Soudal ou encore Israel-Premier Tech, qui pointent actuellement aux 19eme et 20eme places de ce classement établi sur les trois dernières saisons.