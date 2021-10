Movistar : G.Izagirre rentre au bercail

🤗🏡💙 Un anuncio que nos hace una enorme ilusión. ¡Gorka Izagirre vuelve a casa! → https://t.co/tm3fwJWboH



Neuf victoires professionnelles pour G.Izagirre

Cela ne leur est pas arrivé souvent durant leur carrière, mais en 2022, les frères Izagirre ne courront pas sous le même maillot. Ils ont tous les deux décidé de quitter Astana après y avoir passé les saisons 2019 et 2020, et si Ion s’est engagé avec Cofidis le 23 septembre dernier, Gorka a signé ce jeudi, jour de son 34eme anniversaire, un contrat de deux ans avec l’équipe Movistar. Une formation qu’il connait bien, puisqu’il en avait porté le maillot de 2014 à 2017, avant de rejoindre Bahrain-Merida en 2018, puis donc Astana. « Je suis si heureux de revenir chez Movistar.Ces dernières années, pour moi, c’était comme un gamin qui quitte la maison et qui voyage à travers le monde. J’ai découvert d’autres endroits du monde, d’autres environnements, mais au final je voulais revenir. J’espère apporter toute mon expérience, tout ce que j’ai appris, et tout donner pour cette équipe une fois de plus », a confié le Basque.Gorka Izagirre a remporté un tiers de ses victoires professionnelles sous le maillot de Movistar : la Klasika Prueba Villafranca-Ordiziako 2014, la Klasika Primavera de Amorebieta 2017, et surtout la 8eme étape du Giro 2017., juste derrière son frère, au sein d’une équipe Astana qui a fini avec seulement trois coureurs. Il a conclu sa saison en terminant 42eme des championnats du monde à Louvain.