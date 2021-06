Mont Ventoux Dénivelé Challenge : Très net succès de Miguel Angel Lopez

« Superman » a déjà pris rendez-vous ! A un mois du passage du Tour de France sur les pentes du Mont Ventoux, Miguel Angel Lopez a fait un repérage très minutieux des deux versants du « Géant de Provence » qui seront au programme de la 11eme étape de la Grande Boucle. En effet, pour sa troisième édition, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge s’est posé en répétition générale du passage du Tour de France avec un parcours reprenant au mètre près les 100 derniers kilomètres du parcours qui sera au programme le 7 juillet prochain. Après le départ donné de Vaison-la-Romaine, un groupe de sept coureurs avec notamment les Franais Quentin Pacher, Roger Adria et Flavien Maurelet a pris le large par rapport au peloton mené par les équipes EF Education-Nippo et AG2R-Citroën, qui ont fait l’essentiel du travail pour maintenir ce groupe à portée de tir en vue du final.

Pacher a tenté sa chance

Les ascensions du Col de la Gabelle et du Rocher du Cire ont permis aux échappés de prendre de la distance sur le peloton mais la première ascension du Mont Ventoux par Sault (24,3km à 5% de moyenne) a fait exploser petit-à-petit ce groupe pour ne laisse que Quentin Pacher et l’Espagnol Roger Adria en tête de la course, Magnus Cort Nielsen donnant tout pour suivre… en vain. La vertigineuse descente vers Malaucène, où sera jugée l’arrivée de la 11eme étape du Tour de France, puis la courte vallée vers Bédoin ont vu le Français s’isoler en tête mais ont surtout permis au peloton de se rapprocher sous les deux minutes au pied de l’ascension plus traditionnelle, et surtout plus exigeante, du « Mont Chauve » (21km à 8,7km). Les premières pentes ont rapidement laissé entendre que la cause était attendue pour l’homme de tête.

Lopez a survolé le Ventoux

C’est à douze kilomètres du sommet que cette édition 2021 du Mont Ventoux Dénivelé Challenge s’est jouée. En effet, c’est à ce moment de la course que Miguel Angel Lopez s’est extirpé du groupe des favoris, alors revenu à une vingtaine de secondes du leader, pour avaler Quentin Pacher et s’envoler littéralement vers l’arrivée et la victoire. « Superman » n’a jamais relâché son effort quand, derrière, Oscar Rodriguez et Enric Mas étaient plus forts que leur rivaux, dont le Français Kenny Elissonde. Mais la différence entre eux et Miguel Angel Lopez était abyssale. Le Colombien s’impose avec près de deux minutes et demie d’avance sur Oscar Rodriguez et Enric Mas, qui n’a pas pu offrir un doublé à l’équipe Movistar. Un écart qui n’avait jamais été vu sur les pentes si sévères du Mont Ventoux et qui laissent à penser qu’il faudra avoir un œil sur « Superman » lors du prochain Tour de France.



CYCLISME / MONT VENTOUX DENIVELE CHALLENGE

Classement final - Vaison-la-Romaine-Mont Ventoux (153km) - Mardi 8 juin 2021

1- Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) en 4h30’04’’

2- Oscar Rodriguez (ESP/Astana-Premier Tech) à 2’26’’

3- Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’33’’

4- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 3’30’’

5- Cristian Rodriguez (ESP/Total Direct Energie) à 3’30’’

6- Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) à 4’02’’

7- Michel Ries (LUX/Trek-Segafredo) à 4’45’’

8- Simon Carr (GBR/EF Education-Nippo) à 5’41’’

9- Carlos Verona (ESP/Movistar) à 5’48’’

10- Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) à 6’10’’

...