Mont Ventoux Dénivelé Challenge : Guerreiro dompte le Ventoux

Martin dans le Top 5

MONT VENTOUX DENIVELE CHALLENGE

Classement final (Vaison-la-Romaine - Mont Ventoux, 154km) - Mardi 14 juin 2022

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 2'15

Après Jesus Herrada en 2019, Aleksandr Vlasov en 2020 et Miguel Angel Lopez en 2021, c’est Ruben Guerreiro qui triomphe cette année au sommet du Mont Ventoux ! Le Portugais de bientôt 28 ans s’est montré le plus fort dans la deuxième ascension du « Mont Chauve » que comptait ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2022, qui se courait sur 154 kilomètres depuis Vaison-la-Romaine. Si le futur retraité Alejandro Valverde a lancé la première attaque de la deuxième ascension,Et ensuite, plus personne n’a revu le coureur d’EF Education-EasyPost pendant les douze kilomètres de montée qu’il restait.L’équipe américaine avait préparé son coup, en imposant un fort rythme entre les deux montées, et après Guerreiro, c’est Esteban Chaves qui a accéléré en compagnie de deux autres coureurs, Michael Storer et Cristian Rodriguez. Le Colombien n’a pas pris de relais, et il s’est finalement retrouvé seul avec Storer, Rodriguez craquant à cinq kilomètres de l’arrivée. Mais à deux kilomètres de la ligne, Chaves a lâché Storer et a ainsi offert un doublé à d’EF Education-EasyPost.Storer complète le podium, alors que le premier Français Guillaume Martin, qui n’a pas été en mesure de suivre les accélérations de la deuxième ascension, termine cinquième à 2’15. On devrait retrouver tous ses coureurs sur le Tour de France à partir du 1er juillet.2- Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) à 53"3- Michael Storer (AUS/Groupama-FDJ) à 1'284- Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling Team) à 2'005-...