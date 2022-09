Mondiaux : Van der Poel leader d’une grosse équipe des Pays-Bas, Carapaz forfait avec l’Equateur

L'Equateur avec seulement deux coureurs

A la recherche d’un titre mondial en course en ligne masculine depuis 1985 et la victoire de Joop Zoetemelk en Italie, les Pays-Bas vont se présenter à Wollongong, en Australie, dans deux semaines, avec une équipe qui jouera le titre. Elle aura pour leader Mathieu van der Poel (27 ans), qui espère avoir retrouvé la forme après avoir été contraint à l’abandon sur le Tour de France. Autour de lui, des coureurs de renom ont été sélectionnés : Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas et Taco van der Hoorn. « Faire une sélection pour un championnat du monde en Australie si peu de temps après la Vuelta a été un casse-tête. Mais je suis convaincu que nous voyagerons avec une équipe équilibrée avec laquelle nous pourrons tenir bon dans la lutte pour le titre mondial (…), Mathieu est un fer de lance mais nous voulons certainement utiliser la force de toute l'équipe.Nous avons une équipe équilibrée dans laquelle nous pouvons être compétitifs sur toutes les parties du parcours", a déclaré le sélectionneur Koos Moerenhout. Rappelons que Tom Dumoulin, qui avait dans un premier temps annoncé qu'il prendrait sa retraite après les Mondiaux, a finalement décidé de raccrocher dès le 15 août.Du côte de l'Equateur (jamais titré dans un Mondial), on ne pourra en revanche pas compter sur son meilleur élément, le champion olympique 2021 et vainqueur du Giro 2019, Richard Carapaz. La sélection ne comptera que deux éléments : Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) et Harold Martin Lopez (Astana Qazaqstan Development Team). « Nous sommes désolés et regrettons de ne pas utiliser tous les quotas accordés par l'UCI.», a fait savoir la Fédération équatorienne sur Twitter.