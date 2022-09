Mondiaux : Van der Poel aligné par les Pays-Bas lors du relais mixte

Mathieu van der Poel se met au service de sa sélection. S’il compte parmi les favoris pour la course en ligne organisée le week-end prochain, le petit-fils de Raymond Poulidor va lancer ses Mondiaux dès ce mercredi. En effet, celui qui a porté pendant six jours le maillot jaune du Tour de France en 2021 prendra le départ du relais mixte, épreuve qui remplace depuis 2019 le contre-la-montre par équipes qui a été progressivement boudé par les principales formations du peloton. Le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck va intégrer ce qui ressemble à une « dream team » aux côtés de Bauke Mollema et Daan Hoole pour le relais masculin quand Riejanne Markus accompagnera Annemiek van Vleuten, victorieuse des trois Grands Tours cette année, et Ellen van Dijk, qui a conservé son titre mondial du contre-la-montre individuel ce dimanche dans les rues de Wollongong.

Van der Poel : « C'est encore mieux qu'un entraînement »

Interrogé par la chaîne belge néerlandophone VTM, Mathieu van der Poel a confié que les dirigeants de la sélection néerlandaise « cherchaient un troisième homme » pour compléter leur équipe. « Je me suis dit que de toute façon j'étais déjà ici donc j'ai décidé de participer au relais mixte, a-t-il ajouté. Pour moi, c'est encore mieux qu'un entraînement, et en plus on a une chance de médaille. » Une source de motivation supplémentaire tient au parcours de 14,1 kilomètres qui devra être parcouru une fois par le trio masculin et une autre fois par le trio féminin. « Le parcours du contre-la-montre est en grande partie le même que celui de dimanche », a en effet confié le coureur néerlandais. Un relais mixte qui verra plusieurs spécialistes du contre-la-montre s’impliquer à l’image de Rémi Cavagna pour la France, Stefan Küng, Stefan Bissegger et Marlen Reusser pour la Suisse ou encore Filippo Ganna pour l’Italie.