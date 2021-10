Mondiaux : Van Aert répond aux attaques d'Evenepoel

Il fallait s'y attendre. Les attaques de Remco Evenepoel, mercredi soir sur le plateau de l’émission Extra Time Koers, sur la chaîne VRT, à propos de la course en ligne des Championnats du Monde sur route de dimanche dernier à Louvain (Belgique) n'allaient pas faire grimper Wout Van Aert au rideau. Surtout au vu du scénario de ce dimanche dont le Belge était l'immense favori mais qui a finalement souri, comme l'année précédente, au Français Julian Alaphilippe, profitant notamment de l'attentisme de ses rivaux, dont faisait en premier lieu partie Van Aert. Le leader de cette formation belge alignée le week-end dernier à Louvain a répondu vendredi aux critiques de son jeune coéquipier, frustré notamment de ne pas avoir pu jouer sa carte solitaire ("J’avais le sentiment que, sur ce parcours, je pouvais avoir des opportunités pour m’échapper et qu’il y avait des scénarios dans lesquels je pouvais l’emporter. J’aurais pu devenir champion du monde") et dont la stratégie adoptée par son sélectionneur l'avait visiblement laissé très amer après-coup, d'autant qu'à 180 kilomètres de l'arrivée il s'était trouvé à l'avant de la course. Pour ne pas dire que la tactique de l'équipe belge a laissé dubitatif le grand espoir du cyclisme belge. "Après le Smeysberg, j’ai demandé à Sven Vanthourenhout et Serge Pauwels si je pouvais recevoir ma chance mais la réponse a de nouveau été négative. À ce moment-là, il était clair que les leaders étaient Wout et Jasper", avait déclaré Evenepoel, tout de suite recadré par son aîné.

Van Aert : "Remco en a dit plus à la télé que dans le bus"

"J’ai été très surpris quand j’ai vu ça mercredi soir. Je regrette les déclarations de Remco. Le coach a eu, à mes yeux, le mérite de mettre sur pied une tactique qui avait le mérite de la clarté. Remco a accepté celle-ci et sa sélection. Personne n’a remis la stratégie en cause avant et c’est très facile de le faire après…", a riposté Van Aert en marge de sa préparation pour le Paris-Roubaix de dimanche. Très agacé, le 19eme du dernier Tour de France déplore surtout le timing de son jeune coéquipier, estimant qu'il est trop facile de faire pareilles déclarations aussi longtemps après. "Remco en a dit plus à la télé que dans le bus. Je peux comprendre que des critiques naissent quand le résultat escompté n’est pas celui récolté, mais c’est dommage d’avoir un discours qui prend un virage à 180 % en interne (...) Notre intention était de courir défensivement mais nous ne pouvions pas rappeler Remco à ce moment-là. Il n’y avait pas d’oreillettes et les supporters faisaient tellement de bruit qu’il était très compliqué de communiquer. Est-ce que quelque chose s’est cassé avec Remco ? On va devoir discuter pour aplanir les problèmes. On va encore être amenés à cohabiter en équipe nationale". L'éternel rival du Néerlandais Mathieu van der Poel s'est peut-être trouvé un nouvel ennemi, en la personne de son compatriote.