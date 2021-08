Mondiaux sur route : Wout Van Aert dévoile ses objectifs

Entre le Tour de France et les Jeux Olympiques, Wout Van Aert a vécu un été agité. Pas engagé sur la Vuelta, dernier Grand Tour de l’année, le coureur belge a désormais dans le viseur les championnats du monde sur route (18-26 septembre), qu’il va préparer en s’alignant sur le Tour de Grande-Bretagne (5-12 septembre). Une échéance sur laquelle l’intéressé espère briller, a fortiori chez lui en Belgique, et monter cette fois-ci sur la première marche du podium, après avoir terminé deuxième de la course en ligne et du contre-la-montre l’an dernier à Imola. Car oui, le membre de l’équipe Jumbo-Visma vise le titre sur les deux exercices. « Avec la préparation que je fais maintenant, il devrait être possible de bien faire dans les deux disciplines. Je crois que j'ai une chance dans les deux. Je n'ai certainement pas négligé mon entraînement au contre-la-montre, au contraire », a-t-il rapporté dans les colonnes de WielerFlits.

Déjà tourné vers le Tour 2022

Le double champion de Belgique du contre-la-montre a également eu quelques mots pour la prochaine édition du Tour de France. Celui qui a remporté trois étapes et pris la 19eme place au général cette année vise pour 2022 un maillot distinctif, et pas n’importe lequel, le vert remporté en 2021 par Mark Cavendish. « Le prochain objectif sera le maillot vert. J'ai reporté cela de deux ans parce qu'il y avait un objectif plus élevé pour l'équipe. Cette année, l’abandon de Primoz Roglic m'a donné cette opportunité, mais je voulais me préserver pour les Jeux Olympiques. Avec le recul, c'était un bon choix. Mais à l'avenir, l'année prochaine j'espère, ce vert sera un objectif, a reconnu le cinquième de ce classement par points sur la précédente Grande Boucle. Je suis un coureur qui peut prendre des étapes et des points sans déranger ses coéquipiers. Vers l'année prochaine, nous allons certainement examiner cette question. Et nous verrons qui peut m'aider. » L’ambition est là, il n’y a plus qu’à pour Wout Van Aert.