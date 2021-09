La course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route aura lieu ce dimanche 26 septembre. Un homme manquera à l'appel. En effet, il s'agit de l'Irlandais Sam Bennett. Pourtant, son pays l'avait bel et bien sélectionné, mais le principal intéressé a donc préféré renoncer. Et pour cause, depuis de nombreux mois désormais, le coureur est en vrai manque de compétition. Dans un communiqué publié par sa propre Fédération, ce mardi, le sprinteur s'est expliqué sur son choix de renoncer, indiquant ainsi notamment : « C'est toujours un honneur de représenter l'Irlande sur la scène internationale. Malheureusement, je ne pourrai pas prendre le départ. Je suis très heureux d'être de retour et de pouvoir courir sans douleur, à chaque course ma forme s'améliore. Mais à ce stade, faire plus de 260 kilomètres est probablement un peu trop. Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers Eddie Dunbar, Rory Townsend et Ryan Mullen. »

Trois courses en septembre, trois abandons

Un événement qui arrive donc trop tôt pour celui qui avait alors dû interrompre sa saison au mois de mai dernier, en raison d'une blessure à un genou. Ce n'est que plus tôt dans ce mois de septembre que Sam Bennett était alors revenu à la compétition, déjà sous les couleurs de l'Irlande, à l'occasion des tous derniers championnats d'Europe, du côté de Trente en Italie. Dans la foulée ou presque, il avait ensuite recouru également avec sa formation actuelle, à savoir les Belges de la Deceuninck-Quick Step, à l'occasion du championnats des Flandres et de la Gooikse Pijl. A chaque fois, lors de ces trois courses, Bennett avait alors abandonné. Cette année, toujours en raison de cette fameuse blessure à un genou, l'Irlandais n'a pas pu être présent à l'occasion du dernier Tour de France. Son manager actuel, soit Patrick Lefevere, ne s'était pas non plus empêché de le critiquer.