Mondiaux: Lafargue en tête des qualifications sur le km

Au lendemain des regrets nés de l'échec de Sébastien Viguier en finale du keirin, le clan français a de très bonnes chances de retrouver des couleurs ce vendredi, à Pruszkow (Pologne), avec a priori une médaille assurée en finale de l'épreuve du kilomètre des Mondiaux, programmées aux alentours de 20h. Grâce à Quentin Laffargue qui a réalisé le meilleur chrono des qualifications et a de plus été le seul des engagés à passer sous la minute en 59"845. Son compatriote Michaël D'Almeida signe le 3e temps (1'00"379), tandis que le Néerlandais Theo Bos (1'00"133) aura été le seul à s'intercaler entre les 2 Tricolores.

Alors qu'une autre breloque tricolore chauffe également avec la présence de Mathilde Gros en demi-finales de la vitesse individuelle, Laurie Berthon est créditée dans le cadre de l'Omnium de la 13e place du scratch et se classe 20e de la course tempo, avant les 2 dernières épreuves, l'élimination et la course aux points.