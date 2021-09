Mondiaux (H) / Van der Poel : « Mes chances de participer sont de plus en plus grandes »

Verra-t-on Mathieu van der Poel à la course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route, prévue le dimanche 26 septembre prochain ? Le suspense demeure mais l'optimisme est bien là. En attendant, et surtout avant de prendre une décision définitive, le coureur néerlandais, pensionnaire de la formation belge Alpecin-Fenix et ancien champion des Pays-Bas, doit encore participer à une ultime course, à savoir la Gooikse Pijl. Une épreuve qui aura lieu pas plus tard que ce dimanche, alors que la veille, soit ce samedi, van der Poel, aujourd'hui âgé de 26 ans, était bel et bien sur la Primus Classic, où il a terminé à la huitième place finale, malgré, pourtant, une crevaison intervenue alors dans le final de cette épreuve.

« Les Mondiaux ? Je veux attendre avant de prendre une décision »

Auprès de la RTBF, ce samedi, Mathieu van der Poel s'est confié sur sa journée, puis sur la suite des événements. Tout en évoquant ainsi également sa future prise de décision à propos de sa future participation ou non aux championnats du monde de cyclisme sur route : « J’ai senti mon pneu se dégonfler et j’ai su que c’était fini. J’ai dû changer de roue en plein final. Ça s’est plutôt bien passé aujourd’hui (ndlr : ce samedi), j’étais en progrès. Je sens moins la tension due à ma blessure au dos. Ça va mieux. Mes chances de participer aux Mondiaux sont de plus en plus grandes mais je veux attendre avant de prendre une décision. Je vais encore disputer la Gooikse Pijl dimanche. La douleur reviendra probablement après les Mondiaux, j’ai tout fait pour être dans une condition optimale, mais ce n’est pas une préparation idéale pour des championnats du monde. »