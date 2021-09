Mondiaux (H) : Treize coureurs présélectionnés, dont Bardet mais pas Bonnamour

Dimanche prochain, Thomas Voeckler annoncera les neuf coureurs qui disputeront la course en ligne des Championnats du monde sur route de Louvain (Belgique) sous les couleurs du maillot tricolore, le 26 septembre prochain. En attendant, au lendemain des Championnats d'Europe qui ont vu Benoît Cosnefroy terminer troisième dimanche derrière l'Italien Sonny Colbrelli, plus rapide au sprint que la petite pépite belge Remco Evenepoel, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé 13 premiers noms. Treize présélectionnés qui ne seront plus que neuf dimanche prochain dès lors que Voeckler aura tranché et aura annoncé sa liste définitive. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais il n'empêche qu'aucun des treize coureurs retenus par l'ancien porteur du maillot jaune du temps de ses années de coureur ne constitue de surprise. Julian Alaphilippe, champion du monde sortant et qui sera le leader des Bleus, en fait bien évidemment partie, au même titre que Christophe Laporte, Anthony Turgis et Florian Sénéchal. Nos confrères de L'Equipe assurent d'ailleurs que les quatre hommes sont d'ores et déjà certains de passer le cut de dimanche.

Bardet oublié sur... erreur administrative

Franck Bonnamour, lui aussi retenu par Voeckler, ne sera pas au départ le 26 septembre en revanche. Et pour cause. Si le coureur de l'équipe B&B Hotels-KTM figure dans cette présélection, c'est dû en réalité à une erreur administrative de la FFC, qui avait annoncé la présence de Bonnamour dans les treize alors que c'est en réalité Romain Bardet, 25eme d'un Tour d'Espagne sur lequel il avait d'abord vu s'envoler toutes ses chances dans une chute avant de se consoler en remportant la 14eme étape, que le sélectionneur avait convoqué. S'il est totalement remis de sa mésaventure de la Vuelta, le coureur français de l'équipe DSM devrait faire partie des neuf coureurs retenus. La réponse sera connue dimanche prochain, au jour du contre-la-montre de ces Mondiaux belges. Rémi Cavagna et Benjamin Thomas (ou Alexys Brunel) représenteront l'équipe de France.



Les 13 présélectionnés pour la course en ligne des Mondiaux

Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Christophe Laporte, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Axel Zingle