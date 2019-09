Mondiaux: Gaviria, nouveau forfait pour la Colombie

La Fédération colombienne de cyclisme a annoncé ce mardi le forfait de Fernando Gaviria pour la course en ligne des championnats du monde sur route dans le Yorkshire, le 29 septembre.

Le sprinteur vedette d’UAE Team Emirates s’est justifié en invoquant une forme non optimale pour concourir après la Vuelta: "Je pensais qu’après le retour d’Espagne, je pourrai avoir une bonne condition physique pour être au Mondial, qui était l’un des objectifs de ma saison. Mais ces derniers jours, je me suis senti vide et sans force".

La Colombie, qui avait déjà enregistré le forfait d’Egan Bernal, ne pourra pas remplacer Gaviria, en raison des procédures complexes de visa entre l’Amérique du Sud et le Royaume-Uni.