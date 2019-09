Mondiaux: Double ration d’or et de bronze pour les Bleus

Deux nouveaux titres pour l’équipe de France aux championnats du monde de VTT. Dimanche avaient lieu les épreuves de descente à Mont-Saint-Anne (Canada). Et les résultats ont confirmé que cette discipline était bien une spécialité tricolore.

Immense favori, Loïc Bruni s’est imposé avec 0'’581 d’avance sur l’Australien Troy Brosnan. Un autre Français, Amaury Pierron, empoche le bronze à 2’’549. C’est le quatrième maillot arc-en-ciel pour le Niçois (2015, 2017, 2018) à qui il ne manque à son palmarès que la Coupe du Monde dont il est en tête cette année.

Avant ces messieurs, des Françaises s’étaient également parées d’or et de bronze. Après deux médailles d’argent et une troisième place lors des précédents Mondiaux, Myriam Nicole est enfin sacrée. Une surprise pour la native de Montpellier qui n’avait pas couru de la saison en raison d’une blessure au pied. Marine Cabirou, plus attendue après deux victoires en Coupe du Monde, prend la troisième place.