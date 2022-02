Mondiaux : Des dates différentes de l'habitude pour l'édition 2023

From 3 to 13 August 2023, be ready to discover the inaugural UCI Cycling World Championships in Glasgow and across Scotland 🌈🚴

Lappartient : « On regardera ces Mondiaux comme on regarde les Jeux »

Celui qui succédera à Julian Alaphilippe profitera du maillot arc-en-ciel un mois de moins. Alors que les prochains championnats du monde de cyclisme sur route aura lieu du 18 au 25 septembre prochain dans la ville australienne de Wollongong, les dates seront différentes pour l’édition 2023. En effet, à cette occasion, l’Union Cycliste Internationale (UCI) va organiser les premier championnats du monde de cyclisme qui regrouperont sur une dizaine de jours l’ensemble des disciplines qui lui sont affiliées, du cyclisme sur route au cycle-ball en passant par le BMX et le cyclisme sur piste. Cet événement inédit, qui regroupera pas moins de treize championnats du monde habituellement séparés, aura lieu à Glasgow du 3 au 13 août 2023. Pas moins de 2600 athlètes venant de 120 pays sont attendus en Ecosse alors que 190 titres de champion du monde seront attribués durant la compétition.En conséquence, l’édition 2023 des championnats du monde de cyclisme sur route aura lieu entre la fin du Tour de France et le début de la Vuelta. Un changement qui, pour le président de l’UCI David Lappartient, « n’est pas anodin » mais qui est fait « en accord avec les organisateurs de ces épreuves ». « Cela sera très différent de ce que nous avions d'habitude, mais nous sommes convaincus que ces dates sont les meilleures que nous pouvions trouver », ajoute le patron du cyclisme mondial. Ce dernier, à l’initiative de ces championnats du monde unifiés qui devraient se répéter tous les quatre ans, veut « étendre la vision que les gens ont du cyclisme ». « On pourra voir le matin des épreuves sur piste, l'après-midi des courses sur route, le soir du vélo indoor, ajoute l’ancien président de la FFC. On regardera ces Mondiaux comme on regarde les Jeux d'été, en passant d'une discipline à une autre. C'était mon rêve, j'ai toujours pensé que cela serait possible. » Il restera à voir si cette première expérience sera une réussite et pourra se renouveler.