Mondiaux (D): Doublé néerlandais 

Aux Mondiaux de cyclisme dans le Yorkshire, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten s'est imposée lors de la course en ligne dame. Elle devance sa compatriote Anna van der Breggen de deux minutes et 15 secondes. L'Australienne Amanda Spratt complète le podium avec 2'28'' de retard. La jeune Américaine de 21 ans Chloé Dygert échoue au pied du podium.

Plus de 100 kilomètres en solitaire et Annemiek van Vleuten s'offre à 36 ans le titre mondial ! Double championne du monde du chrono, la Néerlandaise décroche sans doute sa plus "belle" de sa carrière avec la manière, plus de 2' d'avance sur sa 1re poursuivante. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/aS6MJaIaJj