Mondiaux : Ayuso et Soler leaders pour l'Espagne

#Wollongong2022 | 📝 Convocatoria del #TeamESPciclismo 🇪🇸 élite masculino para el Campeonato del Mundo de Carretera 2022

Toda la info 🔗 https://t.co/e5T3VM83Gg@ciclistacofidis pic.twitter.com/udL52bPoFG



— Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 12, 2022

Momparler mise sur des coureurs venant d’équipes continentales

Pascual Momparler a fait avec les moyens du bord. Comme la presse espagnole l’avait laissé entendre ces dernières semaines, plusieurs équipes se sont refusées à laisser leurs coureurs prendre part aux championnats du monde de cyclisme sur route, dont la course en ligne élite masculine aura lieu le 25 septembre prochain. En conséquence, le sélectionneur de l’Espagne ne pourra pas compter sur l’ancien porteur du maillot arc-en-ciel Alejandro Valverde mais également sur des potentiels outsiders tels Alex Aramburu, Enric Mas, Ion Izagirre ou encore Jesus Herrada. En effet, à la lutte pour le maintien dans l’UCI World Tour pour la période 2023-2025, les équipes Movistar, Cofidis ou encore Astana Qazaqstan ont préféré garder leurs coureurs à disposition pour aller marquer les précieux points plutôt que de les voir rallier l’Australie afin de défendre les couleurs de leur pays. En conséquence, Pascual Momparler a composé une équipe solide mais sans forcément un leader charismatique.Troisième de la Vuelta ce dimanche derrière Remco Evenepoel et Enric Mas, Juan Ayuso partagera l’essentiel des responsabilités avec son coéquipier chez UAE Team Emirates Marc Soler, vainqueur de la 5eme étape du Tour d’Espagne cette année. « Nous nous rendons à ces championnats du monde avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir après la performance impressionnante que Juan Ayuso a réalisée lors de La Vuelta, a confié le sélectionneur espagnol dans un communiqué. Il faudra voir comment il se remet des efforts consentis pendant trois semaines et au plus haut niveau à seulement 19 ans, mais c'est un coureur qui a toutes les capacités pour briller sur une course comme le championnat du monde. De plus, Marc Soler a lui aussi réalisé une Vuelta sensationnelle et aura à cœur de bien faire en Australie. » Un seul autre coureur issu d’une formation actuellement engagée dans l’élite du cyclisme professionnel sera présent en la personne d’Oier Lazkano, qui prendra également part au contre-la-montre individuel. Pour compléter son effectif de huit coureurs, Pascual Momparler est allé piocher chez les équipes Kern Pharma avec Urko Berrade et Roger Adria, Burgos-BH avec Jesus Ezquerra, Caja Rural-Seguros RGA avec Eduard Prades et Euskaltel Euskadi avec Gotzon Martin.