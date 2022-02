Mondiaux 2027 : La candidature de la Haute-Savoie officialisée par la FFC

La Haute-Savoie, terre de haute montagne et de cyclisme, est fière de porter la candidature de la France pour conquérir le sommet : l’organisation des Championnats du Monde UCI 2027 🌈.

👉 https://t.co/SLAadmh7HN pic.twitter.com/FBISKDXmS2



— FFC (@FFCyclisme) February 5, 2022

La France devra faire face à la concurrence des Pays-Bas

La France du cyclisme se met en ordre de marche. Alors que Plouay a été la dernière ville hexagonale à accueillir les championnats du monde de cyclisme sur route en 2000, la candidature manquée de La Planche-des-Belles-Filles pour récupérer l’édition 2020 a donné des idées. En effet, au travers d’un communiqué commun, la Fédération Française de cyclisme (FFC) et le département de Haute-Savoie ont annoncé leur candidature en vue d’organiser les championnats du monde de cyclisme en 2027. Un événement qui, comme pour Glasgow en 2023, accueillera l’ensemble des disciplines sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale (UCI) sur une période réduite d’une dizaine de jours au lieu de treize championnats du monde séparés. « La Haute-Savoie, terre de haute montagne et de cyclisme, est fière de porter la candidature de la France pour conquérir le sommet : l’organisation des Championnats du Monde UCI 2027 », ont ainsi déclaré le président de la FFC Michel Callot et le président du Conseil Départemental de Haute Savoie Martial Saddier.Alors que Wollongong, Glasgow, Zürich et Kigali organiseront les quatre prochaines éditions des championnats du monde de cyclisme sur route, la désignation de l’hôte de l’édition 2027 est prévue pour le mois de septembre prochain. En effet, une décision est attendue en marge des Mondiaux organisés en Australie mais la France ne sera pas seule sur la ligne de départ. En effet, depuis près d’un an, les Pays-Bas ont affirmé leur volonté d’organiser à nouveau les championnats du monde, qui ont eu lieu pour la dernière fois dans le pays en 2012 à Valkenburg. « Partenaire historique du cyclisme mondial, nous sommes fiers de l'héritage des championnats du monde sur route 1964 et 1980, comme pour le VTT, aux Gets, en 2004 et 2022 », ajoutent les responsables de la FFC et du département, qui mettent l’accent sur « le majestueux Mont Blanc, toit de l'Europe, les cols mythiques, lieux d'exploits historiques et d'entraînements réguliers ». En cas de victoire française, ça serait le retour des Mondiaux en Haute-Savoie 37 ans après ceux de Sallanches, qui avaient sacré Bernard Hinault.