Mondiaux 2025 : Le choix du Rwanda critiqué, Lappartient répond

The 2025 UCI Road World Championships are heading to... Kigali! 🇷🇼

The first time an African nation will host the UCI Road World Championships 🙌#Kigali2025 pic.twitter.com/Ctqt2uVy8O



— UCI (@UCI_cycling) September 24, 2021

Lappartient assume le choix du Rwanda

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a confirmé ce jeudi l’attribution de l’organisation des championnats du monde à Kigali, la capitale du Rwanda. Une décision, si elle était attendue, a fait grincer des dents alors que plusieurs organisations, dont Amnesty International, ont mis l’accent sur les manquements en matière de respect des droits de l’homme dans le pays dirigé depuis 21 ans par Paul Kagame. A peine réélu pour quatre ans à la tête de l’UCI, David Lappartient n’a pu éluder ce sujet au moment de faire face à la presse.. « J’ai toujours dit que le sujet des droits de l’homme sera toujours une sujet majeur pour nous, a tout d’abord rappelé l’ancien président de la FFC. Mais j’ai pu aller au Rwanda, j’ai rencontre nombre de Rwandais et ce que j’ai pu y voir, c’est un gouvernement qui a su traverser une crise très complexe et qui peut désormais unir son peuple.S’il ne cache pas que le Rwanda doit faire face à des « éléments problématiques », assurant douter du fait qu’une « démocratie parfaite existe quelque part dans le monde », David Lappartient assure que ce qu’il a pu voir dans le pays l’a rassuré. «, un peuple qui a subi 800 000 morts durant le génocide en 1994, assure le patron de l’UCI.. » Concernant Paul Kagame, David Lappartient voit en le dirigeant rwandais « un visionnaire » et rappelle que ce dernier a été récemment élu à la tête de l’Union Africaine. «Il est évident que chaque pays peut mieux faire sur le plan des droits de l’homme, admet tout de même le patron du cyclisme mondial. Je suis convaincu que beaucoup a déjà été fait.» Un discours très politique pour celui qui assure que « le sport et la politique ne doivent pas se mélanger » et qui avait fait de l’attribution à l’Afrique d’une édition des Mondiaux une promesse de campagne.